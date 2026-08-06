«Καμία ψυχή δεν είναι κατώτερη»: Εκείνοι που έσωσαν τα ζώα στο Πόρτο Γερμενό

«Στις πιο σκοτεινές στιγμές, η ανθρωπιά κρίνεται από το αν επιλέγουμε να σώσουμε μια ζωή που εξαρτάται από εμάς».

Ο ουρανός πάνω από το Πόρτο Γερμενό, είχε πάψει να είναι γαλανός. Οι καπνοί ήταν τόσο πυκνοί και εξαπλώνονταν σε όλη τη Δυτική Αττική, σκεπάζοντας τον ήλιο. Ο ουρανός πια είχε αποκτήσει ένα κοκκινωπό χρώμα και η οσμή του καπνού έπνιγε σιγά-σιγά τις κορυφογραμμές, όσο η φωτιά προχωρούσε και ο άνεμος γινόταν ολοένα και πιο δυνατός.

Στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Σκάφη του Λιμενικού, πλοιάρια της Πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη γέμιζαν με κόσμο που είχε εγκλωβιστεί αφού η φωτιά είχε περικυκλώσει τον οικισμό. Οι εικόνες σχεδόν δυστοπικές.

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