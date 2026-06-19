Ο Αργύρης Αγγέλου αποκάλυψε το ποσό που λαμβάνει από τις επαναλήψεις των επεισοδίων του «Παρά Πέντε» και «Σαββατογεννημένες».

Ο Αργύρης Αγγέλου ήταν καλεσμένος στην διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1» και μίλησε για την καριέρα τους ως ηθοποιός και για τις δύο του μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες, «Παρά Πέντε» και «Σαββατογεννημένες».

Τα λεφτά που παίρνει ο Αργύρης Αγγέλου από τις επαναλήψεις στο «Παρά Πέντε» και στις «Σαββατογεννημένες»

Όταν ρωτήθηκε για το πόσα λεφτά παίρνει απ' τις επαναλήψεις, αρχικά απάντησε με ειρωνεία: «Φαντάζεσαι εσύ τώρα πως παίρνουμε χιλιάδες λεφτά τον χρόνο» και συνέχισε: «Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς γιατί πια, επειδή έχω κάνει 4-5 σειρές, όταν έρθει η ώρα τα παίρνω όλα μαζί. Όσο πιο πολύ παίζεται, τόσο λιγότερα παίρνεις. Άλλα χρήματα παίρνεις αν είναι η πρώτη της επανάληψη κι άλλο αν είναι η διακοσιοστή της».

Εν συνεχεία έκανε κάποιους υπολογισμούς που οδήγησαν σε ένα ποσό: «Αν το Παρά Πέντε κάνει 4-5 επαναλήψεις τον χρόνο επί 20 χρόνια, μιλάμε περίπου για 100 επαναλήψεις, άρα καταλαβαίνεις ότι τα χρήματα πλέον είναι ακόμα λιγότερα, όσο περνάνε τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι συχνές οι επαναλήψεις, τολμώ να σου πως πως βγαίνει ένα ποσό περίπου ένα 600άρι τον χρόνο».

Όσον αφορά τις «Σαββατογεννημένες», ο Αργύρης Αγγέλου παραδέχθηκε πως το ποσό είναι ακόμα μικρότερο: «Καλά από εκεί είναι υπέροχο, την τελευταία φορά είχα δει πως ήταν 350 ευρώ μεικτά για τα 33 επεισόδια».

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