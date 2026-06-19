Διέσχισε μόνος τη θάλασσα από τον Παναμά στην Κούβα μεταφέροντας τρόφιμα, φάρμακα και βρεφικό γάλα αξίας 6.000 ευρώ

Με μισό τόνο ανθρωπιστικής βοήθειας στο σκάφος του, διέσχισε τη θάλασσα για να στηρίξει οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες ειδήσεις για την Κούβα αφορούν ελλείψεις, οικονομικές δυσκολίες και ενεργειακή κρίση, ένας ναυτικός αποφάσισε να κάνει κάτι απλό αλλά ουσιαστικό. Να γεμίσει το σκάφος του με προμήθειες και να διασχίσει μόνος τη θάλασσα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Το ταξίδι ξεκίνησε από τον Παναμά και κατέληξε στο Σαντιάγο ντε Κούβα, στην ανατολική πλευρά του νησιού. Στο αμπάρι του σκάφους βρίσκονταν περίπου μισός τόνος τροφίμων, φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης, συνολικής αξίας που ξεπερνούσε τις 6.000 ευρώ.

Η αποστολή που ξεκίνησε από μια ιδέα

Σύμφωνα με όσα περιγράφει ο ίδιος, η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην αποστολή βοήθειας προς την Κούβα. Στόχος ήταν τα προϊόντα να φτάσουν σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους.

Ανάμεσα στα είδη που μετέφερε βρίσκονταν όσπρια, κονσέρβες τόνου και κοτόπουλου, βρεφικό γάλα σε σκόνη, παιδικές πολυβιταμίνες, παυσίπονα, σιρόπια για τον βήχα, είδη προσωπικής υγιεινής και βασικό υγειονομικό υλικό.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι η ποσότητα δεν αρκεί για να αλλάξει την πραγματικότητα μιας ολόκληρης χώρας. Τη χαρακτηρίζει μάλιστα «σταγόνα στον ωκεανό», θεωρώντας όμως ότι ακόμη και μια μικρή βοήθεια μπορεί να κάνει διαφορά για κάποιες οικογένειες.

Οι ώρες αναμονής στο τελωνείο

Η άφιξη στην Κούβα δεν αποδείχθηκε απλή υπόθεση. Όπως αφηγείται, χρειάστηκε να περάσει πολλές ώρες σε διαδικασίες ελέγχου από τις τελωνειακές και μεταναστευτικές αρχές.

Οι αρμόδιοι πραγματοποίησαν εξονυχιστικούς ελέγχους στο σκάφος, στις προμήθειες που μετέφερε, αλλά και στον εξοπλισμό του, συμπεριλαμβανομένων των drones και των συστημάτων επικοινωνίας.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, ωστόσο χρειάστηκε σχεδόν μία ολόκληρη ημέρα μέχρι να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις για την εκφόρτωση και τη μεταφορά της βοήθειας.

Η διαδρομή μέχρι τους ανθρώπους που τη χρειάζονται

Αφού ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι, τα προϊόντα παραδόθηκαν στην Caritas, τη φιλανθρωπική οργάνωση της Καθολικής Εκκλησίας που δραστηριοποιείται στην Κούβα.

Μέσω του δικτύου της οργάνωσης, η βοήθεια επρόκειτο να διανεμηθεί σε ανθρώπους και οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες. Εκπρόσωποι της οργάνωσης συμμετείχαν στη διαδικασία φόρτωσης και μεταφοράς των προμηθειών, ενώ δεσμεύθηκαν να ενημερώσουν για τη διανομή τους.

Για τον ναυτικό, το σημαντικότερο ήταν να γνωρίζει ότι τα προϊόντα θα έφταναν στους τελικούς αποδέκτες τους και δεν θα χάνονταν κάπου στη διαδρομή.

Μια εικόνα της σημερινής Κούβας

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί, ο ναυτικός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής. Οι περισσότεροι, όπως αναφέρει, δεν επιθυμούσαν να εμφανιστούν μπροστά στην κάμερα, ωστόσο μοιράστηκαν μαζί του την καθημερινότητά τους.

Περιγράφει μια κοινωνία που προσπαθεί να διαχειριστεί σοβαρές οικονομικές πιέσεις, ελλείψεις βασικών αγαθών και συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκέντρωσε, σε αρκετές περιοχές το ρεύμα είναι διαθέσιμο μόνο για λίγες ώρες την ημέρα, ενώ το υψηλό κόστος καυσίμων έχει οδηγήσει πολλούς κατοίκους στη χρήση κάρβουνου για το μαγείρεμα.

Οι ίδιες μαρτυρίες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές πολλών προϊόντων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

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