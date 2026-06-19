Απάνθρωπη ατάκα για τον 11χρονο Μάριο έξω από την Ευελπίδων: «Τον σκοτώσαμε; Καλά του κάναμε» (vid

Σε επεισοδιακό κλίμα ολοκληρώθηκε η δίκη για τον 11χρονο Μάριο με επιθέσεις σε δημοσιογράφους.

Σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, που είχε τραυματιστεί θανάσιμα το 2017 στο Μενίδι, όταν δέχθηκε αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής.

Η απόφαση του δικαστηρίου, που έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από την πλευρά της οικογένειας του παιδιού, προκάλεσε ένταση αμέσως μετά την έξοδο από τη δικαστική αίθουσα.

Εκτός ελέγχου η κατάσταση

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σημείο, συγγενείς και υποστηρικτές του καταδικασθέντα επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονταν έξω από το δικαστήριο για τη συλλογή δηλώσεων, ρίχνοντας κάμερες και προκαλώντας φθορές στον εξοπλισμό.

Για την αποκλιμάκωση της έντασης χρειάστηκε η παρέμβαση αστυνομικών δυνάμεων, ενώ για λίγα λεπτά επικράτησε αναστάτωση και έντονη λογομαχία μεταξύ των παρευρισκομένων.

Η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Ο 11χρονος είχε χάσει τη ζωή του το 2017 όταν δέχθηκε αδέσποτη σφαίρα ενώ βρισκόταν στο προαύλιο του σχολείου του κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο και είχε αναδείξει το ζήτημα της οπλοχρησίας σε κατοικημένες περιοχές.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, αποδεχόμενο την εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με την οποία οι πυροβολισμοί στον αέρα σε γλέντι, χωρίς καμία πρόνοια για τον κίνδυνο, οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού.

Οι στιγμές έντασης

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, η ένταση κορυφώθηκε, με το πλήθος να εκτοξεύει βαριές εκφράσεις και να προκαλεί αναστάτωση έξω από το δικαστικό μέγαρο. Ανάμεσα στις φωνές ακούστηκε χαρακτηριστικά η φράση: «Τον σκοτώσαμε; Καλά του κάναμε!», η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αποδοκιμασίες από παρευρισκόμενους.

Νωρίτερα, μέσα στη δικαστική αίθουσα, ο κατηγορούμενος επέμενε στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι δεν ευθύνεται για το περιστατικό, ενώ είχε ξεσπάσει σε κλάματα κατά την ανακοίνωση της απόφασης.

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