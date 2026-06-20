Φονική φωτιά σε ξενοδοχείο στον Άγιο Δομίνικο: Νεκρή Ιταλίδα τουρίστρια - Απομακρύνθηκαν 1.700 επισκέπτες

Τραγωδία στη Δομινικανή Δημοκρατία μετά από μεγάλη πυρκαγιά σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο. Μία Ιταλίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της, ενώ σχεδόν 1.700 άτομα απομακρύνθηκαν από το συγκρότημα.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη Δομινικανή Δημοκρατία, όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περιοχή Μπαγιαΐμπε, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Από το περιστατικό έχασε τη ζωή της μία Ιταλίδα τουρίστρια, ενώ σχεδόν 1.700 επισκέπτες απομακρύνθηκαν προληπτικά.

Θύμα της πυρκαγιάς ήταν η Φραντσέσκα Βαλεντίνο από την Καζέρτα της Ιταλίας, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών DAEH. Τρεις ακόμη άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ έξι άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν επισκέπτες του ξενοδοχείου αλλά και μέλη των σωστικών συνεργείων.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν πυκνούς καπνούς να καλύπτουν το ξενοδοχείο Viva Wyndham Dominicus Beach, τμήματα της οροφής του οποίου ήταν κατασκευασμένα από αχυρένια υλικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Κέντρου Επιχειρήσεων Εκτάκτων Καταστάσεων (COE), η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών στην οροφή και των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια που την προκάλεσαν. Οι ένοικοι του ξενοδοχείου μεταφέρθηκαν σε γειτονικές τουριστικές μονάδες, ενώ το γειτονικό Viva Wyndham Dominicus Palace, που ανήκει στην ίδια αλυσίδα, δεν υπέστη ζημιές.

Η Δομινικανή Δημοκρατία αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Καραϊβικής, έχοντας υποδεχθεί περίπου 5,6 εκατομμύρια επισκέπτες κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ