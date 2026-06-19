Το ζήσαμε και αυτό: Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς «μεράκλωσε» με Πασχάλη Τερζή (vid)

Ένα ανεπανάληπτο highlight χάρισε ο ανεπανάληπτος Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς με μουσικό άρωμα... Ελλάδας.

Το απόλυτο highlight μας χάρισε ο ανεπανάληπτος Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, που κατάφερε να γίνει το νούμερο ένα θέμα συζήτησης στα social media, χαρίζοντας στους τηλεθεατές ένα απρόσμενο στιγμιότυπο με έντονο... ελληνικό και βαλκανικό χρώμα.

Κατά τη διάρκεια της αθλητικής εκπομπής του αμερικανικού δικτύου Fox Sports για την κάλυψη του Μουντιάλ 2026, ο Σουηδός σούπερ σταρ βρέθηκε σε ιδιαίτερα χαλαρή και ανεβασμένη διάθεση.

Όταν στο στούντιο άρχισε να παίζει ένα άκρως ρυθμικό κομμάτι, ο Ζλάταν δεν κρατήθηκε και άρχισε να χτυπάει ρυθμικά παλαμάκια, να λικνίζεται και να τραγουδάει γεμάτος κέφι, αφήνοντας άναυδους τους πάντες.

«Άστατο» από Βοσνία χόρεψε ο Ζλάταν

Το κομμάτι δεν ήταν άλλο από το εμβληματικό «Άστατος», μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Πασχάλη Τερζή (σε μουσική Φοίβου) που μεσουράνησε στη νυχτερινή διασκέδαση της Ελλάδας τη δεκαετία του '90.

Ο Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος έχει ρίζες από τη Βοσνία και την Κροατία, άκουγε τη διάσημη βαλκανική διασκευή του συγκεκριμένου τραγουδιού με τίτλο «Luda za tobom», την οποία έχει ερμηνεύσει η κορυφαία σταρ της Βοσνίας, Lepa Brena.

Momen dimana Zlatan dan Henry asik mendengarkan lagu dari penyanyi Bosnia, Lepa Brena. Sementara Lalas tidak bisa menyembunyikan ekspresi penasarannya...pic.twitter.com/AapYNzzHIX June 15, 2026

Η απορία του Λάλας και η αποθέωση από τον Ανρί

Αυτό που έκανε το σκηνικό ακόμα πιο απολαυστικό και χιουμοριστικό ήταν οι αντιδράσεις των υπόλοιπων ποδοσφαιρικών θρύλων που μοιράζονταν το πάνελ μαζί του. Ο Γάλλος πρώην σταρ της Άρσεναλ, Τιερί Ανρί, έδειξε να απολαμβάνει το αυθόρμητο σόου, παρακολουθώντας τον Ζλάταν με έκδηλο ενδιαφέρον και χαμογελώντας με το «μεράκλωμα» του συναδέλφου του.

Στον αντίποδα, ο γνωστός συμπαρουσιαστής της εκπομπής, Αλέξι Λάλας, δεν μπόρεσε να κρύψει την απόλυτη σύγχυσή του. Κοιτάζοντας τον Ιμπραΐμοβιτς με ένα βλέμμα γεμάτο απορία, τον ρώτησε on air γεμάτος περιέργεια «για ποιο πράγμα μιλάει το συγκεκριμένο τραγούδι».

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