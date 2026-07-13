Ινδός ασκητής μοναχός στέκεται όρθιος εδώ και 5 χρόνια για 12ετή όρκο (vid)

Ινδός μοναχός παραμένει όρθιος επί πέντε χρόνια, στο πλαίσιο δωδεκαετούς όρκου, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας και κίνδυνο ακρωτηριασμού.

Ο Ντάουλατ Γκίρι Τζι Μαχαράζ είναι ένας Ινδός ασκητής μοναχός ο οποίος στέκεται συνεχώς όρθιος εδώ και πέντε χρόνια, έχοντας δώσει όρκο να μην καθίσει ή ξαπλώσει για συνολικά 12 έτη.

Ο Μαχαράζ ανήκει σε μια αίρεση γνωστή ως Χαρεσουάρι ή «Όρθιοι Μπάμπα». Τα μέλη της δίνουν όρκους να παραμένουν όρθια ως μια μορφή μετάνοιας που σκοπό έχει να εξυγιάνει την ψυχή τους και να τους φέρει πιο κοντά στη θεότητα Σίβα.

Για να εκπληρώσουν τον όρκο τους, οι ασκητές βασίζονται σε σχοινιά, κούνιες και ειδικά σχεδιασμένες ζώνες που τους κρατούν όρθιους ακόμα και όταν τα πόδια τους λυγίζουν.

Οι σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του

Φωτογραφίες και βίντεο του Ντάουλατ τον δείχνουν να ξεκουράζεται σε μια κρεμαστή κούνια, με τα πόδια του να είναι σοβαρά πρησμένα και μαυρισμένα. Η έλλειψη κίνησης και η συνεχής ορθοστασία, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου, έχουν επηρεάσει αρνητικά την κυκλοφορία του αίματος και τη γενική του υγεία. Πολλοί εκφράζουν φόβους ότι τα πόδια του θα χρειαστεί να ακρωτηριαστούν πολύ πριν συμπληρώσει τον 12ετή στόχο του.

Οι περισσότερες ανάγκες του Ντάουλατ καλύπτονται από εθελοντές σε έναν τοπικό ναό όπου εκπληρώνει τον ακραίο όρκο του. Οι εθελοντές αλείφουν τακτικά με αλοιφές τα παραμορφωμένα πόδια του, αλλά αυτό προσφέρει περιορισμένη βοήθεια. Αν και δεν είναι απολύτως σαφές πώς καλύπτει τις φυσιολογικές του ανάγκες, ορισμένοι εικάζουν ότι φοράει πάνες ενηλίκων, αν και σε κάποια βίντεο φαίνεται να μετακινείται, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί τουλάχιστον να φτάσει μέχρι την τουαλέτα.

Η ιατρική εξήγηση

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη ορθοστασία αυξάνει τη φλεβική πίεση, προκαλώντας αρχικά πρήξιμο και πόνο, που όμως μπορεί να εξελιχθεί σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, όπως η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.

«Όταν κάποιος στέκεται ακίνητος για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι φλέβες στα πόδια πρέπει να πολεμήσουν τη βαρύτητα για να στείλουν αίμα στην καρδιά. Η έλλειψη άντλησης από τους μύες της γάμπας προκαλεί τη συγκέντρωση του αίματος στα κάτω άκρα», εξήγησε ιατρικός εμπειρογνώμονας.

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