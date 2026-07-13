Δεν «μάσησαν»: Στρατιωτικοί έπεσαν στο λιμάνι και έσωσαν οδηγό που βυθιζόταν (vid)

Η ψυχραιμία και η άμεση αντίδραση των δοκίμων της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Μόντενα απέτρεψαν τα χειρότερα, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο λιμάνι της Τεργέστης.

Μια εκπαιδευτική επίσκεψη στην Τεργέστη μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε πραγματική επιχείρηση διάσωσης, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα με τον οδηγό του να παραμένει εγκλωβισμένος στο εσωτερικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 12 Ιουλίου, στην προβλήτα μπροστά από την Piazza Unità d’Italia, όπου πρωτοετείς δόκιμοι της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Μόντενα πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην πόλη.

Βούτηξαν χωρίς δεύτερη σκέψη

Τη στιγμή που οι δόκιμοι αποβιβάζονταν από τα λεωφορεία, είδαν ένα αυτοκίνητο να πέφτει στο λιμάνι. Χωρίς να περιμένουν την άφιξη των σωστικών συνεργείων, αρκετοί από αυτούς έπεσαν αμέσως στο νερό.

Οι νεαροί στρατιωτικοί κολύμπησαν μέχρι το όχημα που βυθιζόταν, κατάφεραν να ανοίξουν πρόσβαση στον οδηγό και τον απεγκλώβισαν εγκαίρως, πριν παραδοθεί στους διασώστες που έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο.

Ο άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Την υπόθεση ερευνούν οι Καραμπινιέροι της Τεργέστης, οι οποίοι προσπαθούν να εξακριβώσουν πώς το όχημα κατέληξε στη θάλασσα και αν υπήρξε μηχανική βλάβη, ανθρώπινο λάθος ή άλλο αίτιο.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ιταλικός Στρατός εξήρε την αντίδραση των δοκίμων, τονίζοντας ότι το αίσθημα ευθύνης, η εκπαίδευση και η ψυχραιμία που επιδεικνύουν οι μελλοντικοί αξιωματικοί δεν περιορίζονται στις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, αλλά εκφράζονται και στην καθημερινότητα όταν ανθρώπινες ζωές βρίσκονται σε κίνδυνο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει τις δραματικές στιγμές της διάσωσης και την προσπάθεια των δοκίμων να φτάσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο βυθιζόμενο όχημα, πριν αυτό εξαφανιστεί κάτω από την επιφάνεια του νερού.

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