Έβγαλε 70 τόνους πέτρας με τα χέρια του και μετέτρεψε μια σπηλιά 800 ετών σε σπίτι

Το cave house που έγινε γνωστό από το Grand Designs και λειτουργεί πλέον ως τουριστικό κατάλυμα.

Κάποιοι αγοράζουν ένα σπίτι, το ανακαινίζουν και διαμαρτύρονται ότι τους... βγήκε η ψυχή μέχρι να το φέρουν εις πέρας. Ο Άντζελο Μαστροπιέτρο αγόρασε μια εγκαταλελειμμένη σπηλιά ηλικίας περίπου 800 ετών και αποφάσισε να τη μετατρέψει σε ένα πλήρως λειτουργικό σύγχρονο σπίτι. Για να το κάνει αυτό, βέβαια,χρειάστηκε να αφαιρέσει χεράτα περίπου 70 τόνους βράχων....

Το αποτέλεσμα μοιάζει βγαλμένο από ταινία φαντασίας. Πίσω από τις πέτρινες επιφάνειες και την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε κάποιο αρχαίο καταφύγιο, κρύβεται μια κατοικία με ηλεκτρικό ρεύμα, τρεχούμενο νερό, θέρμανση, κουζίνα, τα πάντα όλα.

Ο άνθρωπος που είδε ένα σπίτι εκεί που οι άλλοι έβλεπαν μόνο βράχια

Η ιστορία ξεκινά στο δάσος Wyre Forest της Αγγλίας. Εκεί, μέσα σε έναν βραχώδη λόφο, βρισκόταν μια σπηλιά από ψαμμίτη που είχε εγκαταλειφθεί εδώ και χρόνια.

Ο Μαστροπιέτρο, πρώην στέλεχος εταιρείας προσλήψεων στην Αυστραλία, αναζητούσε μια διαφορετική ζωή όταν επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Το 2007 διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας και αποφάσισε να αλλάξει πορεία, αφήνοντας πίσω του τον έντονο επαγγελματικό ρυθμό που ακολουθούσε μέχρι τότε.

Όταν εντόπισε τη σπηλιά, πολλοί είδαν ένα παράξενο ακίνητο χωρίς ιδιαίτερη προοπτική. Εκείνος, όμως, είδε ένα πρότζεκτ ζωής. Και κάπως έτσι, το 2015 ξεκίνησε η ανακαίνιση με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 118.000 ευρώ και στόχο να ολοκληρωθεί μέσα σε εννέα μήνες.

70 τόνοι πέτρας και αμέτρητες ώρες δουλειάς

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι η σπηλιά δεν είχε σχεδόν τίποτα που να θυμίζει κατοικία. Τα δάπεδα έπρεπε να χαμηλώσουν, οι χώροι να διαμορφωθούν από την αρχή και οι εσωτερικές επιφάνειες να γίνουν ασφαλείς και λειτουργικές.

Για να συμβεί αυτό, χρειάστηκε να απομακρυνθούν περίπου 70 τόνοι βράχου. Όχι με βαριά μηχανήματα, αλλά κυρίως με χειρωνακτική εργασία μέσα σε έναν εξαιρετικά δύσκολο χώρο.

Κάθε απόφαση έπρεπε να προσαρμόζεται στο σχήμα της ίδιας της σπηλιάς. Δεν υπήρχαν ίσιοι τοίχοι, ούτε έτοιμες γωνίες. Η πέτρα καθόριζε τα πάντα, από τη θέση της κουζίνας μέχρι τη διαρρύθμιση του υπνοδωματίου. Το στοίχημα δεν ήταν να εξαφανιστεί η σπηλιά, αλλά να παραμείνει ο πρωταγωνιστής του χώρου.

Ένα σύγχρονο σπίτι σκαλισμένο μέσα στον βράχο

Οι εργασίες δεν περιορίστηκαν στην αισθητική. Για να αποκτήσει τρεχούμενο νερό, χρειάστηκε να ανοίξει γεώτρηση. Για να αποκτήσει ρεύμα, εγκαταστάθηκαν καλώδια που έφταναν από γειτονική ιδιοκτησία.

Μόνο οι βασικές υποδομές κόστισαν περισσότερα από 41.000 ευρώ, ενώ για τη μεταφορά υπηρεσιών στο σημείο ανοίχτηκε τάφρος μήκους περίπου 200 μέτρων.

Στο εσωτερικό δημιουργήθηκαν καθιστικό, κουζίνα, υπνοδωμάτιο και μπάνιο. Σε κάποια φάση ο ιδιοκτήτης σχεδίαζε ακόμη και μια μπανιέρα σκαλισμένη απευθείας μέσα στον ψαμμίτη, όμως εγκατέλειψε την ιδέα όταν διαπίστωσε ότι το σύστημα ζεστού νερού δεν θα μπορούσε να τη γεμίσει.

Οι βραχώδεις επιφάνειες διατηρήθηκαν σχεδόν παντού. Αντί να καλυφθούν, φωτίστηκαν και αναδείχθηκαν, ώστε το σπίτι να διατηρεί την αίσθηση της σπηλιάς χωρίς να στερείται τις ανέσεις του 21ου αιώνα.

Από καταφύγιο σε αξιοθέατο

Το έργο έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο όταν παρουσιάστηκε στην εκπομπή Grand Designs, μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές αρχιτεκτονικής στη Βρετανία.

Σήμερα το Rockhouse Retreat δεν λειτουργεί ως μόνιμη κατοικία, αλλά ως τουριστικό κατάλυμα για όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία του να κοιμούνται μέσα σε μια πραγματική σπηλιά αιώνων.

Αν ψηθήκατε και θέλετε να το ζήσετε σε Φλίνστοουνς φάση, η ενοικίαση κυμαίνεται από 250-290 ευρώ τη βραδιά. Όσο ένα χρέπι κάπου χωμένο στην Παροικιά της Πάρου. Τίμιο.



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