Πήρε μια εγκαταλελειμμένη δεξαμενή νερού και την έκανε σπίτι Χόμπιτ: Η μεταμόρφωση που έγινε viral

Η χρήση του εδάφους για θερμική προστασία και οι παλέτες για την πρόσοψη δημιούργησαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά DIY projects των τελευταίων μηνών.

Μια τεράστια πλαστική δεξαμενή νερού που είχε εγκαταλειφθεί και... δήλωνε πανέτοιμη να καταλήξει στη χωματερή, μετατράπηκε εν τέλει σε ένα εντυπωσιακό ημιυπόγειο σπίτι που θυμίζει τις κατοικίες των Χόμπιτ. Με βασικά υλικά παλιές ξύλινες παλέτες και πολλή προσωπική εργασία, ο δημιουργός του project κατάφερε να φτιάξει ένα καταφύγιο που μοιάζει να ξεπήδησε από σελίδες φαντασίας.

Το έργο, που παρουσιάστηκε από το κανάλι RAMPE GLOBAL, ξεκινά με κάτι που οι περισσότεροι θα θεωρούσαν άχρηστο: μια μεγάλη λευκή πλαστική δεξαμενή νερού. Ο τεράστιος κύλινδρος μεταφέρθηκε σε επικλινές οικόπεδο και μετατράπηκε στο βασικό σώμα μιας κατοικίας, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τους τοίχους, τη στέγη και μέρος της δομής του μελλοντικού σπιτιού.

Το κόλπο που εκμηδενίζει το κόστος

Σε μια συμβατική οικοδομή, ο φέρων οργανισμός αποτελεί συνήθως ένα από τα ακριβότερα κομμάτια του έργου. Εδώ όμως η βασική κατασκευή υπήρχε ήδη. Η δεξαμενή λειτουργεί ως αδιάβροχο, ανθεκτικό και ιδιαίτερα ανθεκτικό κέλυφος, μειώνοντας δραστικά τα υλικά και τον χρόνο εργασίας.

Ο δημιουργός έσκαψε με τα χέρια του ένα μεγάλο άνοιγμα σε πρανές του εδάφους και τοποθέτησε εκεί το ντεπόζιτο οριζόντια. Έτσι γεννήθηκε μια ημιυπόγεια κατοικία που δεν ξεχωρίζει από το τοπίο, αλλά μοιάζει να αναδύεται μέσα από το ίδιο το έδαφος.

Η επιλογή αυτή δεν έγινε μόνο για αισθητικούς λόγους. Τα ημιυπόγεια σπίτια εκμεταλλεύονται τη φυσική θερμοκρασία του εδάφους, η οποία παραμένει σχετικά σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό σημαίνει πιο δροσερό εσωτερικό το καλοκαίρι και καλύτερη προστασία από το κρύο τον χειμώνα, χωρίς ιδιαίτερη κατανάλωση ενέργειας.

Οι παλέτες που έκρυψαν την δεξαμενή

Το πιο εντυπωσιακό στάδιο της μεταμόρφωσης ήρθε όταν μπήκαν στο παιχνίδι οι παλιές ξύλινες παλέτες. Σαν κομμάτια παζλ, τα ξύλα τοποθετήθηκαν στην πρόσοψη δημιουργώντας ένα καμπυλωτό πλαίσιο που ακολουθεί το σχήμα της δεξαμενής.

Σιγά σιγά η βιομηχανική κατασκευή εξαφανίστηκε πίσω από μια ξύλινη πρόσοψη με ρουστίκ χαρακτήρα. Η είσοδος έπαψε να θυμίζει στόμιο δεξαμενής και άρχισε να μοιάζει με την πόρτα ενός σπιτιού των Χόμπιτ.

Η στρογγυλή πόρτα και το κυκλικό παράθυρο ολοκλήρωσαν την εικόνα. Οι χαρακτηριστικές καμπύλες έδωσαν προσωπικότητα στο καταφύγιο, ενώ παράλληλα εξυπηρετούν πρακτικές ανάγκες, όπως ο φυσικός φωτισμός και ο αερισμός.

Στην κορυφή της πρόσοψης προστέθηκε μια πράσινη στέγη που ενισχύει την αίσθηση ότι το σπίτι αποτελεί μέρος του λόφου. Από ορισμένες γωνίες μοιάζει λες και η φύση να έχει καταπιεί το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής.

Το τελικό αποτέλεσμα εντυπωσιάζει ακόμη περισσότερο στο εσωτερικό. Ξύλινη επένδυση, επίπεδο δάπεδο και προσεγμένο φινίρισμα κρύβουν σχεδόν κάθε ίχνος της αρχικής δεξαμενής. Εκεί που κάποτε υπήρχε ένας πλαστικός αποθηκευτικός χώρος νερού, πλέον υπάρχει ένα λειτουργικό μικροσκοπικό σπίτι.

Έμενες;