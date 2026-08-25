Το χωριό «καταφύγιο» για τον καύσωνα που έχει 6 βαθμούς κάτω από την υπόλοιπη Ελλάδα

Υπάρχει ένα χωριό που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η θερμοκρασία του κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από την υπόλοιπη Ελλάδα , έως και 6 βαθμούς κάτω.

Τα τελευταία 24ωρα σε κλοιό αδίστακτου καύσωνα έχει εισέλθει η χώρα, με τις θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές να ξεπερνά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Μέσα σε αυτό πλαίσιο, οι πολίτες αναζητούν απεγνωσμένα ανάσες δροσιάς, καταφεύγοντας σε παραλίες κυρίως. Ωστόσο υπάρχει ένα χωριό που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η θερμοκρασία του κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, έως και 6 βαθμούς κάτω, το οποίο βρίσκεται στα 1.100 μέτρα υψόμετρο.

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