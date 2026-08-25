Παράτησαν δουλειές γραφείου και στρωμένη ζωή για μια νέα αρχή στην Αυστραλία: Τι δουλειές κάνουν και γιατί λένε ότι αξίζει

Ένα ζευγάρι από τη Βραζιλία άφησε σταθερές δουλειές, σπίτι και αυτοκίνητο και μετακόμισε στην Αυστραλία, όπου ξεκίνησε από το μηδέν με νέες δουλειές.

Η Victoria και ο Gabriel Magliani αποφάσισαν το 2023 να αφήσουν πίσω τους την Praia Grande, στις ακτές του Σάο Πάολο, και να μετακομίσουν στη Gold Coast της Αυστραλίας.

Η απόφαση σήμαινε ότι εγκατέλειπαν μια ήδη οργανωμένη ζωή, με καριέρες, σπίτι, αυτοκίνητο και την οικογένειά τους κοντά. Η Victoria εργαζόταν ως φορολογική αναλύτρια σε πολυεθνική εταιρεία, ενώ ο Gabriel είχε καριέρα ως διαφημιστής. «Είχαμε μια ολοκληρωμένη ζωή στη Βραζιλία. Μητέρα, γιαγιά, οικογένεια, επαγγελματική καριέρα», είχε αναφέρει η Victoria.

Από τις δουλειές γραφείου στον καθαρισμό και τις διανομές

Η νέα τους ζωή στην Αυστραλία ξεκίνησε με εντελώς διαφορετικές δουλειές. Η Victoria, που βρισκόταν στη χώρα με φοιτητική βίζα και έκανε μαθήματα αγγλικών, εργάστηκε στον καθαρισμό σπιτιών και έκανε διανομές στον ελεύθερο χρόνο της. Ο Gabriel, ως συνοδός στη βίζα της, στράφηκε στις διανομές και στη μεταφορά επίπλων, μια σαφώς πιο σωματικά απαιτητική εργασία από εκείνη που έκανε στη διαφήμιση. Παρά τη μεγάλη αλλαγή, το ζευγάρι ανέφερε ότι μπορούσε να καλύπτει βασικά έξοδα, όπως το ενοίκιο, το σχολείο και το διαδίκτυο.

Η Gold Coast ήταν συνειδητή επιλογή, καθώς το ζευγάρι ήθελε να συνεχίσει να ζει κοντά στη θάλασσα και σε ζεστό κλίμα, όπως είχε συνηθίσει στη Βραζιλία. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αίσθηση ασφάλειας που ένιωθαν στην καθημερινότητά τους. Ο Gabriel είχε αναφέρει ότι η Victoria μπορούσε να επιστρέφει από τα μαθήματά της περίπου στις 21:30 και να περπατά μόνη της τη νύχτα. Πρόκειται, ωστόσο, για τη δική τους προσωπική εμπειρία και όχι για στατιστική σύγκριση μεταξύ των δύο χωρών.

«Στην αρχή δεν έχουμε ποιότητα ζωής»

Η προσαρμογή δεν ήταν εύκολη η Victoria έχει περιγράψει τους πρώτους μήνες ως ιδιαίτερα απαιτητικούς, καθώς οι πολλές ώρες εργασίας άφηναν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο. «Στην αρχή σχεδόν δεν έχουμε ποιότητα ζωής, γιατί δουλεύεις από Δευτέρα έως Δευτέρα», είχε δηλώσει.

Παράλληλα, το ζευγάρι δεχόταν σχόλια από ανθρώπους που απορούσαν γιατί άφησαν τις καριέρες τους στη Βραζιλία για να καθαρίζουν σπίτια ή να κάνουν διανομές. Οι ίδιοι, όμως, δεν θεωρούσαν αυτές τις δουλειές υποβάθμιση. Τις έβλεπαν ως μέρος της προσπάθειάς τους να δημιουργήσουν μια νέα ζωή, να μάθουν τη γλώσσα, να γνωρίσουν μια διαφορετική κουλτούρα και να ζήσουν στο εξωτερικό.

Η ζωή τους έγινε περιεχόμενο στα social media

Οι συνεχείς ερωτήσεις από φίλους και συγγενείς οδήγησαν στη δημιουργία του «The Rootless Couple», όπου άρχισαν να καταγράφουν την καθημερινότητά τους στην Αυστραλία. Οι δουλειές, οι σπουδές, το κόστος ζωής, οι πολιτισμικές διαφορές αλλά και απρόοπτα περιστατικά, όπως η εμφάνιση μιας μεγάλης αράχνης στο σπίτι τους, έγιναν μέρος του περιεχομένου τους.

Το 2023 είχαν ήδη περισσότερους από 45.000 followers στο Instagram, ενώ τον Ιούλιο του 2024 είχαν ξεπεράσει τους 50.000. Για τη Victoria και τον Gabriel, η μετακόμιση στην Αυστραλία δεν ήταν απλώς μια αλλαγή χώρας. Ήταν η επιλογή να αφήσουν μια προβλέψιμη ζωή και να ξεκινήσουν ξανά, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε προσωρινά να κάνουν δουλειές πολύ διαφορετικές από εκείνες για τις οποίες είχαν σπουδάσει.

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