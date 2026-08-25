Κράτησε ένα μπουκάλι ουίσκι για 18 χρόνια: Όταν το άνοιξε τον περίμενε μια έκπληξη
Ένας συλλέκτης ουίσκι αποφάσισε να ανοίξει, έπειτα από 18 χρόνια, ένα μπουκάλι Johnnie Walker Green Label 15 που είχε κρατήσει από το 2008 για μια «ξεχωριστή περίσταση».
Όπως εξήγησε ο ίδιος στο Reddit, όταν απέκτησε το μπουκάλι δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αγοράζει ακριβά ουίσκι, ενώ το συγκεκριμένο είχε και συναισθηματική αξία για εκείνον και έτσι, το φύλαξε μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή.
Ο φελλός που χάλασε την ξεχωριστή στιγμή
Όταν τελικά αποφάσισε να το ανοίξει, όμως, αντιμετώπισε ένα απρόοπτο. Ο φελλός είχε ξεραθεί από την πολυετή αποθήκευση και έσπασε, με αποτέλεσμα ένα κομμάτι του να παραμείνει στον λαιμό της φιάλης και άλλα μικρά κομμάτια να πέσουν μέσα στο ουίσκι.
Χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια για να τον αφαιρέσει, ενώ στη συνέχεια φίλτραρε το ουίσκι ώστε να απομακρύνει τα υπολείμματα και το μετέφερε σε ένα άδειο μπουκάλι Glenfiddich. Παρότι τελικά η γεύση ήταν καλή, ο συλλέκτης παραδέχτηκε ότι δεν ήταν ακριβώς αυτό που περίμενε. «Δεν είμαι καν σίγουρος ότι άξιζε να το κρατήσω τόσο καιρό», ανέφερε.
Η εμπειρία τού άφησε δύο μαθήματα: να μην περιμένουμε πάντα μια «ξεχωριστή περίσταση» για να απολαύσουμε κάτι που έχουμε, και να αποθηκεύουμε σωστά τις φιάλες με φελλό. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι προτιμότερο να παραμένουν οριζόντια ή να τοποθετούνται κατά διαστήματα σε αυτή τη θέση, ώστε ο φελλός να διατηρεί την υγρασία του.
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