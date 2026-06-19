Η Ιαπωνία θάβει «μεταφορικό ιμάντα» μήκους 500 χλμ. μεταξύ Τόκιο-Οσάκα για να αντικαταστήσει 25.000 φορτηγά την ημέρα

Η Ιαπωνία συνδυάζει σήραγγες, αυτοματοποιημένα οχήματα και ειδικούς διαδρόμους για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης στις εμπορευματικές μεταφορές της χώρας.

Η Ιαπωνία σχεδιάζει το Autoflow Road, έναν επαναστατικό αυτοματοποιημένο διάδρομο μεταφοράς εμπορευμάτων, για να αντιμετωπίσει την έλλειψη οδηγών και να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Το φιλόδοξο έργο, που καθοδηγείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της Ιαπωνίας, προβλέπει τη μεταφορά αγαθών μέσω αποκλειστικών λωρίδων σε αυτοκινητόδρομους ή υπόγειες σήραγγες, με συνεχή λειτουργία χωρίς οδηγούς. Το σχέδιο επικεντρώνεται στη σύνδεση του Τόκιο με την Οσάκα, καλύπτοντας μια απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων.

Το «πρόβλημα του 2024» και η έλλειψη οδηγών

Στην καρδιά της πρωτοβουλίας βρίσκεται η ραγδαία μείωση του εργατικού δυναμικού στον τομέα των οδικών μεταφορών, η οποία επιτείνεται από τη γήρανση του πληθυσμού.

Η έλλειψη οδηγών έγινε εντονότερη μετά την εφαρμογή ορίων στις υπερωρίες των φορτηγών, μειώνοντας την επιχειρησιακή ικανότητα ενός κλάδου που μεταφέρει το 90% των εμπορευμάτων της χώρας. Παράλληλα, η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει αυξήσει κατακόρυφα τον όγκο των παραγγελιών.

Πώς θα λειτουργεί ο αυτοματοποιημένος διάδρομος: Μείωση ρύπων έως και 46% έως το 2030

Το σύστημα θα χρησιμοποιεί αυτόνομα ηλεκτρικά οχήματα, αποκλειστικούς διαδρόμους και αυτοματοποιημένα συστήματα φόρτωσης. Τα εμπορεύματα θα τοποθετούνται σε τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια και θα μεταφέρονται με ταχύτητες μεταξύ 30 χλμ./ώρα και 80 χλμ./ώρα.

Η επίσημη εκτίμηση για τον διάδρομο Τόκιο-Οσάκα κάνει λόγο για μεταφορά 216.000 έως 576.000 τόνων την ημέρα, καλύπτοντας έως και το 22% του αναμενόμενου ελλείμματος στη ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας μέχρι το 2030.

Εκτός από την επίλυση του προβλήματος των εργατικών χεριών, το Autoflow Road στοχεύει στην απανθράκωση των μεταφορών. Το σύστημα αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές CO₂ κατά 2,39 έως 6,39 εκατομμύρια τόνους ετησίως, βοηθώντας την Ιαπωνία να πετύχει τον κλιματικό της στόχο για μείωση των ρύπων κατά 46% έως το 2030.

Ωστόσο, το κόστος παραμένει μια από τις μεγαλύτερες αβεβαιότητες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η σύνδεση των δύο πόλεων θα μπορούσε να αγγίξει τα 3,7 τρισεκατομμύρια γεν, κυρίως λόγω της κατασκευής των σηράγγων.

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει το έργο ως υποδομή σε φάση σχεδιασμού και δοκιμών. Οι πρώτες δοκιμές σε μικρότερη κλίμακα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μέχρι το 2027 σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Shin-Tomei. Η πλήρης ανάπτυξη του δικτύου αναμένεται μεταξύ 2028 και των μέσων της δεκαετίας του 2030, με τη συμμετοχή μιας κοινοπραξίας 104 ιδιωτικών εταιρειών.