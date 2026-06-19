Κίνδυνος από το σκιαγραφικό της μαγνητικής: Πώς μια απλή εξέταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες

Νέα έρευνα συνδέει το σκιαγραφικό γαδολίνιο των μαγνητικών τομογραφιών με μια σπάνια αλλά εξαιρετικά επικίνδυνη πάθηση που μπορεί να προκαλέσει μέχρι και θάνατο.

Σίγουρα γνωρίζετε κάποιον που είχε ποτέ κάποιου είδους τραυματισμό και για τη διάγνωση έπρεπε να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Αυτή η τεχνική, για παράδειγμα, είναι πολύ κοινή σε τραυματισμένους αθλητές που πρέπει να γνωρίζουν τι ζημιά έχουν υποστεί σε μια άρθρωση.

Η διαδικασία είναι απλή. Αρκεί να μπείτε μέσα στο μηχάνημα για περίπου 30 λεπτά, να ανεχτείτε αυτόν τον εκκωφαντικό θόρυβο και να περιμένετε τα αποτελέσματα, τα οποία συνήθως δίνει ο ειδικός δύο ημέρες αργότερα. Αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται εύκολο, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που εμφανίζουν παρενέργειες.

Τι είναι το γαδολίνιο και πώς επηρεάζει τον οργανισμό

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα που δεν είναι κοινά. Αυτές οι παρενέργειες συνδέονται όλο και περισσότερο με το γαδολίνιο, ένα μέταλλο που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σκιαγραφικών εικόνων και το οποίο, αλληλεπιδρώντας με τον οργανισμό μας, μπορεί να μας προκαλέσει ορισμένες αντιδράσεις.

Αν και γενικά το γαδολίνιο είναι ασφαλές, νέες έρευνες διαβεβαιώνουν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ του γαδολινίου και του οξαλικού οξέος (το τελευταίο βρίσκεται σε τρόφιμα όπως το σπανάκι, τα μύρτιλα ή η βιταμίνη C) μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ενώσεων οξαλικού γαδολινίου, οι οποίες εισέρχονται στα κύτταρα και συσσωρεύονται στους ιστούς.

Κατά συνέπεια, ένας υψηλός δείκτης αυτών των ενώσεων οξαλικού γαδολινίου μπορεί να προκαλέσει νεφρογενή συστηματική ίνωση, μια πάθηση που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε όργανα, ακόμη και τον θάνατο.

«Η χειρότερη ασθένεια που προκαλείται από τα σκιαγραφικά μέσα για τη μαγνητική τομογραφία είναι η νεφρογενή συστηματική ίνωση», επισημαίνει ο Dr. Μπρεντ Βάγκνερ, καθηγητής στο Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του UNM και επικεφαλής της μελέτης που ερευνά την υπόθεση, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Magnetic Resonance Imaging.

«Ορισμένοι άνθρωποι έχουν πεθάνει μετά τη λήψη μίας μόνο δόσης», καταλήγει. Η νόσος μπορεί να προκαλέσει πάχυνση του δέρματος και δυσκαμψία στις αρθρώσεις, καθώς και βλάβες σε όργανα όπως η καρδιά και οι πνεύμονες.