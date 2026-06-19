Οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι «εξαφάνισαν» την μπύρα στη Βοστώνη: «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο»

Οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 προκάλεσαν... έλλειψη μπύρας στη Βοστώνη, με τα μπαρ να καταγράφουν ρεκόρ κατανάλωσης και να κάνουν λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο.

Η παρουσία χιλιάδων Σκωτσέζων φιλάθλων στη Βοστώνη για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 προκάλεσε ένα απρόσμενο... ποδοσφαιρικό και εμπορικό φαινόμενο, καθώς τα μπαρ της πόλης βρέθηκαν αντιμέτωπα με το πρωτοφανές φαινόμενο έλλειψης μπύρας.

Μετά τη νίκη της Σκωτίας επί της Αϊτής με 1-0 για τη φάση των ομίλων, περίπου 5.000 οπαδοί της «Tartan Army» κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης, μετατρέποντας τη Βοστώνη σε ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι.

Τετραπλάσια κατανάλωση από το συνηθισμένο

Σύμφωνα με στοιχεία της Boston Beer Co., η κατανάλωση σε κεντρικά σημεία διασκέδασης εκτοξεύτηκε, φτάνοντας έως και τετραπλάσια επίπεδα σε σχέση με μια τυπική περίοδο υψηλής ζήτησης, όπως η 4η Ιουλίου.

Σε δημοφιλή μπαρ της περιοχής καταγράφηκαν πάνω από 1400 λίτρα μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ δεκάδες βαρέλια άδειασαν με ρυθμό που αιφνιδίασε ακόμη και τους ιδιοκτήτες.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο», δήλωσε εργαζόμενος σε γνωστό μπαρ της πόλης, περιγράφοντας μια κατάσταση όπου τα αποθέματα εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Έκτακτες παραδόσεις για να καλυφθεί η ζήτηση

Η ξαφνική αύξηση της κατανάλωσης ανάγκασε επιχειρήσεις να ζητήσουν επείγουσες παραδόσεις μπύρας, προκειμένου να αποφευχθεί πλήρης «ξηρασία» στα μπαρ της Βοστώνης εν μέσω του κορυφαίου ποδοσφαιρικού τουρνουά.

Παράλληλα, άλλες επιχειρήσεις ανέφεραν ότι αναγκάστηκαν να περιορίσουν το διαθέσιμο μενού ποτών, καθώς συγκεκριμένες μάρκες εξαντλήθηκαν νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Η «Tartan Army» δεν περιορίστηκε μόνο στα γήπεδα. Οι φίλαθλοι, πολλοί από τους οποίους φορούσαν κιλτ και έφεραν άλλα παραδοσιακά σύμβολα, μετέτρεψαν τη βόρεια αμερικανική πόλη σε σκηνικό μαζικής γιορτής, με έντονη παρουσία σε μπαρ, δρόμους και πλατείες.

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