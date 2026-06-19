Αδιανόητη κομπίνα στον Βόλο: Εκβίασαν 13χρονο και του απέσπασαν 370.000 ευρώ

Ένας 13χρονος έδωσε 370.000 ευρώ από το σπίτι της οικογένειάς του ύστερα από εβδομάδες εκβιασμών, απειλών και ψυχολογικής πίεσης από έναν 34χρονο και τέσσερις ανήλικους.

Από τα βεγγαλικά που προορίζονταν για ένα παιδικό πάρτι γενεθλίων ξεκίνησε, σύμφωνα με τις Αρχές, μια υπόθεση εκβιασμού που κατέληξε στην αφαίρεση 370.000 ευρώ από το σπίτι οικογένειας επιχειρηματία στον Βόλο.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας 34χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να δρούσε μαζί με τέσσερις ανήλικους συνεργούς, ασκώντας συστηματική πίεση σε έναν 13χρονο μαθητή και αναγκάζοντάς τον να παραδίδει μεγάλα χρηματικά ποσά για περισσότερο από έναν μήνα.

Το σχέδιο που στήθηκε γύρω από τα βεγγαλικά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 13χρονος είχε προμηθευτεί βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στο πάρτι των γενεθλίων του. Ένας ανήλικος φίλος του τον έπεισε να του παραχωρήσει ορισμένα από αυτά και λίγο αργότερα του είπε πως τα πυροτεχνήματα κατέληξαν στα χέρια του 34χρονου.

Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε ο εφιάλτης για το παιδί. Οι δράστες φέρονται να του παρουσίασαν το σενάριο ότι ο 34χρονος συνελήφθη για κατοχή των βεγγαλικών και ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του κινδύνευαν να βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρές ποινικές συνέπειες.

Με συνεχείς απειλές και εκφοβισμό, κατάφεραν να πείσουν τον 13χρονο ότι έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα για να καλυφθούν δήθεν νομικά έξοδα και άλλες ανάγκες που σχετίζονταν με την υποτιθέμενη σύλληψη.

Έτσι, από τις αρχές Μαΐου έως και τις 14 Ιουνίου, ο ανήλικος αφαιρούσε σταδιακά μετρητά από το σπίτι του και τα παρέδιδε στους εκβιαστές.

Η αποκάλυψη και η σύλληψη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 17 Ιουνίου, όταν οι γονείς του παιδιού διαπίστωσαν ότι έλειπαν από το σπίτι τους συνολικά 370.000 ευρώ. Τότε ο 13χρονος αποκάλυψε όσα βίωνε επί περίπου ενάμιση μήνα και υπέδειξε τα πρόσωπα στα οποία παρέδιδε τα χρήματα.

Ακολούθησε καταγγελία στην Ασφάλεια Βόλου, η οποία προχώρησε σε έρευνα και ταυτοποίησε τον 34χρονο καθώς και δύο ανήλικους, ηλικίας 15 και 17 ετών. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και των άλλων δύο ανηλίκων που φέρονται να συμμετείχαν στην υπόθεση.

Ο 34χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης στο σπίτι του. Ωστόσο, κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε δεν εντοπίστηκε το τεράστιο χρηματικό ποσό που φέρεται να αποσπάστηκε από το παιδί, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι τα χρήματα έχουν μεταφερθεί ή κρυφτεί σε άλλο σημείο.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και εκβίαση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

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