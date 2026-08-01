BBC: Βρετανίδα δασκάλα τσιμπήθηκε από τσιμπούρι στην Σύρο: «Ήμουν σε κώμα για 42 μέρες»

Η Βικτόρια, μητέρα ενός παιδιού, διαγνώστηκε με κροτωνογενή εγκεφαλίτιδα, αφού τσιμπήθηκε από τσιμπούρι στην Σύρο.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία βοηθός δασκάλας από την Βρετανία, όταν δαγκώθηκε από τσιμπούρι στην Σύρο, με αποτέλεσμα να μπει σε κώμα για σχεδόν έξι εβδομάδες, ενώ υπέστη και απώλεια μνήμης.

Όλα συνέβησαν το 2019, όταν η Βικτόρια Στέλλας, από το Άνγκλεσι, παρουσίασε συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης ενώ βρισκόταν στο ελληνικό νησί για τις καλοκαιρινές της διακοπές και, αφού επέστρεψε στο σπίτι της, ξεκίνησε να έχει επιληπτικές κρίσεις.

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