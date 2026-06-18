ΣΤΑΣΥ: Ελεγκτής που ζητούσε 20€ από επιβάτες χωρίς εισιτήριο, πήρε προαγωγή σε σταθμάρχη!

Σύμφωνα με καταγγελίες που μεταδόθηκαν από τον ΑΝΤ1, ελεγκτής της ΣΤΑΣΥ φέρεται να ζητούσε χρήματα από επιβάτες χωρίς εισιτήριο για να μην τους βεβαιώνει πρόστιμα, ενώ υπάρχουν αναφορές και για προαγωγή του.

Σοβαρές καταγγελίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με εργαζόμενο της ΣΤΑΣΥ, ο οποίος φέρεται να εμπλεκόταν σε υπόθεση παράνομης οικονομικής συναλλαγής με επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ο συγκεκριμένος ελεγκτής φέρεται να εντόπιζε επιβάτες χωρίς εισιτήριο και να τους απομάκρυνε από το πεδίο ελέγχου άλλων ελεγκτών. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τους ζητούσε χρηματικό ποσό ύψους 20 ευρώ, προκειμένου να μην προχωρήσει στη βεβαίωση του προβλεπόμενου προστίμου.

Οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενη πρακτική, η οποία φέρεται να καταγραφόταν από κάμερες ασφαλείας στα μέσα μεταφοράς, γεγονός που εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Καταγγελίες για χρήση καρτών πρόσβασης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ελεγκτής φέρεται να χρησιμοποιούσε την υπηρεσιακή του κάρτα σε συστήματα επικύρωσης εισιτηρίων, επιτρέποντας σε επιβάτες να διέρχονται από τις μπάρες εισόδου χωρίς να τους επιβάλλεται πρόστιμο.

Το περιστατικό, όπως μεταδίδεται, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τους εσωτερικούς ελέγχους και τους μηχανισμούς εποπτείας στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Πήρε προαγωγή σε σταθμάρχη

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ, Σπύρος Ρεβύθης, σχολίασε την υπόθεση, αναφέροντας ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, παρά τις καταγγελίες, φέρεται να προήχθη και πλέον κατέχει θέση σταθμάρχη, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις και ερωτήματα εντός του οργανισμού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση που να επιβεβαιώνει τις καταγγελίες, ενώ το ζήτημα φαίνεται να βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι αποκαλύψεις αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω έλεγχο των διαδικασιών και των μηχανισμών εποπτείας στο δίκτυο των μέσων μεταφοράς.

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