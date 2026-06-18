Ρωσία: Άνδρας ζούσε 18 μήνες με κλαδί 12 εκατοστών μέσα στο κρανίο του χωρίς να το γνωρίζει

Για ενάμιση χρόνο άνδρας στη Ρωσία ζούσε με ξύλινο κλαδί 12 εκατοστών μέσα στο κρανίο του, μέχρι που οι γιατροί ανακάλυψαν την αιτία των συμπτωμάτων του.

Ο 50χρονος Γιούρι, κάτοικος της πόλης Ριλσκ στην περιφέρεια Κουρσκ της τη Ρωσία , το 2024 έκοβε κλαδιά σφενδάμου στον κήπο του όταν ένιωσε ξαφνικά έναν οξύ πόνο στο αριστερό του μάτι. Δεν φορούσε προστατευτικά γυαλιά, υπέθεσε αμέσως ότι κάποιο κομμάτι ξύλου είχε χτυπήσει το μάτι του, επειδή όμως ο πόνος υποχώρησε μετά από λίγο, θεώρησε ότι δεν επρόκειτο για σοβαρό τραυματισμό.

Με τον καιρό ξέχασε το περιστατικό, ωστόσο συνέχισε να αισθάνεται κατά διαστήματα πόνο και δυσφορία στο αριστερό του μάτι. Μάλιστα, αναζήτησε ιατρική βοήθεια, όμως οι θεραπείες που του χορηγήθηκαν από διάφορους οφθαλμιάτρους δεν έφεραν αποτέλεσμα. Κανείς δεν μπορούσε να εντοπίσει την πραγματική αιτία των ενοχλήσεών του. Πριν από περίπου τρεις μήνες, η κατάστασή του επιδεινώθηκε σημαντικά. Η δυσφορία έγινε σχεδόν αφόρητη, ενώ άρχισε να χάνει σταδιακά την όρασή του από το αριστερό μάτι.

Η τελική διάγνωση

Στις αρχές του Μαΐου, ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Νοσοκομείο του Κουρσκ με θολή όραση. Οι γιατροί πραγματοποίησαν μαγνητική τομογραφία, η οποία αποκάλυψε την ύπαρξη ενός μακριού ξένου σώματος που εκτεινόταν από την οφθαλμική κόγχη βαθιά μέσα στο κρανίο του.«Η αξονική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε στο περιφερειακό νοσοκομείο έδειξε ότι το ξένο σώμα ήταν ένα κλαδί, το οποίο είχε διαπεράσει την οφθαλμική κόγχη, καταστρέφοντας τα ιγμόρεια και προκαλώντας βλάβη στη βάση του κρανίου, σε επικίνδυνα κοντινή απόσταση από ζωτικές δομές του εγκεφάλου», ανέφεραν οι γιατροί στην έκθεσή τους.

Έκπληκτος από το εύρημα, ο Γιούρι θυμήθηκε το ατύχημα που είχε σημειωθεί ενώ έκοβε ξύλα στον κήπο του.Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το ξένο σώμα μήκους 12 εκατοστών μέσω της μύτης, χωρίς να χρειαστεί καμία εξωτερική τομή. Η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και η όρασή του διατηρήθηκε.Ο ασθενής συνεχίζει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο οι γιατροί εκτιμούν ότι θα αναρρώσει πλήρως.

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