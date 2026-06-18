Βενζίνη το βράδυ: Μύθος ή αλήθεια ότι εξοικονομείτε χρήματα στο γέμισμα;

Θεωρία πως ο ανεφοδιασμός με καύσιμα κατά τις νυχτερινές ώρες είναι πιο οικονομικός έχει κατακλύσει το διαδίκτυο. Κατά πόσο ισχύει όμως;

Οι συνεχιζόμενες υψηλές τιμές της βενζίνης αναγκάζουν τους οδηγούς να αναζητούν κάθε πιθανό τρόπο για να μειώσουν τα έξοδα μετακίνησης.

Ανάμεσα στις δεκάδες συμβουλές που κυκλοφορούν, μια συγκεκριμένη θεωρία έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που υποστηρίζει πως ο ανεφοδιασμός του αυτοκινήτου κατά τις νυχτερινές ώρες μάς εξασφαλίζει περισσότερο καύσιμο με τα ίδια χρήματα.

Πού βασίζεται η θεωρία της «νυχτερινής βενζίνης»;

Το σκεπτικό πίσω από τη συγκεκριμένη viral θεωρία δεν στερείται επιστημονικής λογικής. Τα καύσιμα, όπως όλα τα υγρά στοιχεία, είναι ευαίσθητα στις μεταβολές της θερμοκρασίας και ακολουθούν τους νόμους της φυσικής.

Σε συνθήκες ψύχους η βενζίνη συστέλλεται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πυκνότητά της, ενώ σε συνθήκες ζέστης το υγρό διαστέλλεται, καταλαμβάνοντας μεγαλύτερο όγκο αλλά έχοντας μικρότερη μάζα.

Με βάση αυτό, οι υποστηρικτές της θεωρίας ισχυρίζονται ότι αν γεμίσουμε το ρεζερβουάρ αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί, όταν οι θερμοκρασίες βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους, θα πάρουμε «πιο συμπυκνωμένο» καύσιμο και άρα μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας ανά λίτρο.

Γιατί η θεωρία καταρρίπτεται στην πράξη;

Παρά το γεγονός ότι τα σχετικά βίντεο στο Instagram και το TikTok συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, η πραγματικότητα στα πρατήρια καυσίμων είναι πολύ διαφορετική.

Ο βασικός λόγος που ο συγκεκριμένος ισχυρισμός αποτελεί στην ουσία μύθο είναι η τοποθεσία των δεξαμενών. Στη συντριπτική πλειονότητα των βενζινάδικων, τα καύσιμα αποθηκεύονται σε τεράστιες υπόγειες δεξαμενές, θαμμένες αρκετά μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Σε αυτό το βάθος, το χώμα λειτουργεί ως φυσικό μονωτικό υλικό, διατηρώντας τη θερμοκρασία του καυσίμου απολύτως σταθερή, ανεξάρτητα από το αν στην επιφάνεια επικρατεί παγωνιά ή λιοπύρι. Επομένως, η βενζίνη που φτάνει στο ντεπόζιτό μας έχει την ίδια ακριβώς πυκνότητα κάθε ώρα του εικοσιτετραώρου.

Υπάρχουν εξαιρέσεις;

Μικρές, πρακτικά ανεπαίσθητες αποκλίσεις στην πυκνότητα θα μπορούσαν να παρατηρηθούν μόνο κάτω από πολύ συγκεκριμένες και ακραίες συνθήκες.

Για παράδειγμα, σε περιφέρειες με τεράστιες θερμοκρασιακές διαφορές ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα (όπως σε ερημικές περιοχές) ή κατά τη διάρκεια παρατεταμένων κυμάτων καύσωνα, η θερμοκρασία του εδάφους μπορεί να επηρεαστεί ελαφρώς. Ακόμη και τότε όμως, η διαφορά στην τσέπη του καταναλωτή είναι τόσο μικρή που δεν δικαιολογεί την αναμονή μέχρι τα μεσάνυχτα για ένα γέμισμα.