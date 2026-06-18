Μυστηριώδης «ζώνη» 8.000 χιλιομέτρων στον Ατλαντικό φαίνεται από το Διάστημα - Οι επιστήμονες εξηγούν το φαινόμενο

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν μια τεράστια μάζα Sargassum που εκτείνεται για πάνω από 8.000 χλμ. στον Ατλαντικό. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Μια εντυπωσιακή αλλά και ανησυχητική εικόνα καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου μια τεράστια μάζα καφέ φυκιών (Sargassum) σχηματίζει μια θαλάσσια ζώνη μήκους άνω των 8.000 χιλιομέτρων, ορατή ακόμη και από το Διάστημα.

Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές εκτιμήσεις, τον Μάιο καταγράφηκαν περίπου 37,5 εκατομμύρια τόνοι Sargassum να επιπλέουν ανάμεσα στις δυτικές ακτές της Αφρικής και τον Κόλπο του Μεξικού. Το φαινόμενο, που κάποτε περιοριζόταν κυρίως στη γνωστή Θάλασσα των Σαργασσών, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια τεράστια ζώνη φυκιών που εκτείνεται σε μεγάλο μέρος του Ατλαντικού.

Ερευνητές του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου Harbor Branch του Πανεπιστημίου Florida Atlantic μελετούν εδώ και δεκαετίες την εξάπλωση του Sargassum, αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα και χημικές αναλύσεις. Όπως επισημαίνουν, η μαζική εξάπλωση που καταγράφηκε για πρώτη φορά το 2011 έχει μετατραπεί πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο.

Το Sargassum, στον ανοιχτό ωκεανό, αποτελεί σημαντικό βιότοπο για πολλά θαλάσσια είδη. Ωστόσο, όταν μεγάλες ποσότητες φτάνουν στις ακτές, δημιουργούνται σοβαρά περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα.

Οι τεράστιες συσσωρεύσεις φυκιών στις παραλίες προκαλούν έντονες οσμές κατά την αποσύνθεσή τους, ενώ ενδέχεται να απελευθερώνουν υδρόθειο, ένα αέριο που μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία. Παράλληλα, η παρουσία τους επιβαρύνει τα παράκτια οικοσυστήματα, μειώνει τα επίπεδα οξυγόνου στο νερό και απειλεί ευαίσθητους κοραλλιογενείς σχηματισμούς.

Οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα αισθητές σε τουριστικές περιοχές της Καραϊβικής και της Κεντρικής Αμερικής, όπου οι τοπικές αρχές δαπανούν σημαντικούς πόρους για τον καθαρισμό των ακτών και τη διατήρηση των παραλιών.

Σύμφωνα με τον καθηγητή και επικεφαλής της έρευνας Brian Lapointe, η θεαματική αύξηση της βιομάζας του Sargassum συνδέεται με μεταβολές στη σύνθεση των θρεπτικών συστατικών που τροφοδοτούν την ανάπτυξή του. Η επιστημονική ομάδα εξετάζει τις μεταβολές στα επίπεδα αζώτου, φωσφόρου και άνθρακα, προκειμένου να κατανοήσει τους μηχανισμούς που ευνοούν την εξάπλωση του φαινομένου.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αυξανόμενη γεωργική απορροή, τα λύματα και η ατμοσφαιρική εναπόθεση θρεπτικών ουσιών ενδέχεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρωτοφανή εξάπλωση του Sargassum. Όπως τονίζουν, το φαινόμενο δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά μια πρόκληση με σημαντικές επιπτώσεις για τα παράκτια οικοσυστήματα, την αλιεία, τον τουρισμό και τη δημόσια υγεία σε ολόκληρη την περιοχή του Ατλαντικού.

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