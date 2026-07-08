Influencer πλήρωσε πάνω από 70.000 ευρώ στην ΑΑΔΕ: Τα 54 posts στο Instagram που την «έκαψαν

Μια απόφαση της ΔΕΔ αλλάζει τα δεδομένα για τους influencers, καθώς επιβεβαιώνει ότι posts, giveaways και barter μπορούν να οδηγήσουν σε φόρους και βαριά πρόστιμα.

Μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση για την αγορά του influencer marketing εξέδωσε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), επικυρώνοντας καταλογισμούς της ΑΑΔΕ που ξεπερνούν τις 70.000 ευρώ σε υπόθεση μη τιμολογημένων συνεργασιών μέσω Instagram. Η απόφαση θεωρείται οδηγός για τους επόμενους φορολογικούς ελέγχους, καθώς αποσαφηνίζει πότε μια ανάρτηση στα social media θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα και συνεπώς φορολογητέα.

Η υπόθεση αφορά το φορολογικό έτος 2019 και εταιρεία παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών, μέσω της οποίας δραστηριοποιούνταν influencer με επαγγελματικό λογαριασμό στο Instagram. Η μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια πραγματοποιούσε τις αναρτήσεις, ενώ οι εμπορικές συνεργασίες τιμολογούνταν μέσω της εταιρείας.

Πώς η ΑΑΔΕ εντόπισε τις μη δηλωμένες συνεργασίες

Στο πλαίσιο ειδικής δράσης για ελέγχους σε Έλληνες influencers, η φορολογική διοίκηση συνέκρινε τις δημοσιεύσεις του λογαριασμού με τα βιβλία της επιχείρησης, τα ιδιωτικά συμφωνητικά και τα φορολογικά παραστατικά.

Από τις συνολικά 322 αναρτήσεις που εξετάστηκαν, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι για 54 δεν είχε εκδοθεί κανένα φορολογικό στοιχείο, παρότι έκριναν ότι αφορούσαν εμπορικές συνεργασίες.

Η ΑΑΔΕ υπολόγισε πως οι συγκεκριμένες δημοσιεύσεις αντιστοιχούσαν σε αδήλωτα έσοδα ύψους 81.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 19.560 ευρώ. Ως αποτέλεσμα καταλογίστηκαν φόρος εισοδήματος 28.083,52 ευρώ, πρόστιμο 14.041,76 ευρώ, πρόστιμο 9.780 ευρώ για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων και ΦΠΑ 19.560 ευρώ. Συνολικά, η επιβάρυνση ξεπέρασε τις 70.000 ευρώ.

Η ΔΕΔ, με την απόφαση 1966/2026, απέρριψε την προσφυγή της εταιρείας και επικύρωσε στο σύνολό τους τους καταλογισμούς της φορολογικής διοίκησης.

Τα 5 σημεία που αλλάζουν τους φορολογικούς ελέγχους

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτυπώνει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο η ΑΑΔΕ αντιμετωπίζει πλέον τις συνεργασίες μέσω social media.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της, ακόμη και όταν δεν υπάρχει άμεση χρηματική πληρωμή, μπορεί να προκύπτει φορολογητέα συναλλαγή εφόσον υπάρχει οικονομικό αντάλλαγμα.

Ειδικότερα:

• Τα barter, δηλαδή η ανταλλαγή προϊόντων ή υπηρεσιών με διαφημιστική προβολή, θεωρούνται οικονομικές συναλλαγές και όχι δωρεάν παροχές.

• Τα giveaways, όταν αποτελούν μέρος εμπορικής συνεργασίας, μπορούν επίσης να δημιουργούν φορολογικές υποχρεώσεις.

• Μια ανάρτηση δεν χαρακτηρίζεται προσωπική μόνο επειδή το δηλώνει ο δημιουργός της. Αν διαθέτει στοιχεία οργανωμένης εμπορικής προώθησης, μπορεί να θεωρηθεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

• Η ύπαρξη φορολογητέας ύλης μπορεί να αποδειχθεί όχι μόνο από πληρωμές αλλά και από αντικειμενικές ενδείξεις, όπως hashtags, tags, φωτογραφίες, ιδιωτικά συμφωνητικά και άλλο διαθέσιμο υλικό.

• Η αξία μιας μη δηλωμένης συνεργασίας μπορεί να προσδιοριστεί με βάση πραγματικά τιμολόγια και συμφωνητικά της ίδιας της επιχείρησης.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, η φορολογική διοίκηση δεν προσδιόρισε αυθαίρετα τις αμοιβές. Χρησιμοποίησε ως βάση τις ελάχιστες χρεώσεις που προέκυπταν από τα ίδια τα συμφωνητικά της εταιρείας, δηλαδή 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε διαφημιστικό post και 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε giveaway.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε επίσης στο γεγονός ότι οι επίμαχες αναρτήσεις είχαν κοινά χαρακτηριστικά με ήδη τιμολογημένες συνεργασίες, προωθούσαν συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες και είχαν παραχθεί με επαγγελματική επιμέλεια, με τη συμμετοχή φωτογράφων, βιντεογράφων, κομμωτών και στυλιστών.

Η απόφαση θεωρείται κομβική, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ βασίζονται πλέον σε ψηφιακές διασταυρώσεις. Η φορολογική διοίκηση αξιοποιεί ηλεκτρονικά τιμολόγια, στοιχεία συναλλαγών και το ψηφιακό αποτύπωμα των συνεργασιών στα social media, περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες απόκρυψης εισοδημάτων από διαφημιστικές συνεργασίες.

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