Έκλεψε εκατοντάδες κουτιά LEGO σε διάστημα 50 ημερών και η ποινή του είναι εξοντωτική

28χρονος Τεξανός καταδικάστηκε σε 45 χρόνια φυλάκιση για την ένοπλη ληστεία εκατοντάδων σετ LEGO και άλλων αντικειμένων.

Πολίτης του Τέξας κρίθηκε ένοχος για ένοπλη ληστεία εκατοντάδων σετ LEGO και άλλων αντικειμένων κατά τη διάρκεια ενός μπαράζ κλοπών σε καταστήματα που διήρκεσε 50 ημέρες. Το εν λόγω άτομο καταδικάστηκε σε 45 χρόνια φυλάκιση, σύμφωνα με τις αρχές.

Το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης Γουατόγκα ανέφερε ότι ο Ουίνστον Λαβ, 28 ετών και υπότροπος, καταδικάστηκε μετά από μια σειρά κλοπών που διαπράχθηκαν το 2025 σε καταστήματα σε όλο το βόρειο Τέξας και την Οκλαχόμα. Οι ερευνητές, σε συνεργασία με διάφορες αστυνομικές δυνάμεις, ανακάλυψαν ένα ευρύτερο δίκτυο οργανωμένων κλοπών σε εμπορικά καταστήματα.

This is the first jury trial under Texas’s updated Organized Retail Theft statute, which applies to crimes committed on or after Sept. 1, 2025. Thanks to the Target Loss Prevention Team and to police in Euless, Grapevine, Mansfield, and Watauga for their work on this case. pic.twitter.com/AZpiZauwNZ — Tarrant County DA (@TarrantCountyDA) June 10, 2026

Η αναφορά της αστυνομίας: Πάνω από 200 σετ Lego έκλεψε ο δράστης - Και πρόστιμο πέραν της φυλάκισης

Η αστυνομία ανέφερε σε δελτίο τύπου: «Η έρευνα αποκάλυψε πως, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 50 ημερών το 2025, ο Ουίνστον Λαβ έδρασε σε διάφορα καταστήματα Target, όπου έκλεψε περισσότερα από 200 σετ LEGO, περίπου μια δωδεκάδα καφετιέρες, πολλές ηλεκτρικές σκούπες και πολλαπλά χειριστήρια PlayStation, με συνολική αξία που ξεπερνά τα 30.000 δολάρια. Ως αποτέλεσμα των αδικημάτων που διαπράχθηκαν στα Target και σε πολλά άλλα καταστήματα, ο Λαβ συνελήφθη και του επιβλήθηκαν εγγυήσεις συνολικού ύψους άνω των 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων σε διάφορες δικαιοδοσίες».

Εκτός από την ποινή που του επιβλήθηκε, ο Ουίνστον Λαβ καταδικάστηκε να πληρώσει πρόστιμο 10.000 δολαρίων. Η αστυνομία δήλωσε επίσης πως αυτή η καταδίκη αντικατοπτρίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και τη δέσμευση των δυνάμεων επιβολής του νόμου να λογοδοτούν οι υπότροποι για τα εγκλήματα που επηρεάζουν τις κοινότητές μας.

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