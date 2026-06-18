Θεσσαλονίκη: Απαγωγή 25χρονου για 20.000 ευρώ - Δύο συλλήψεις, στο «μικροσκόπιο» ακόμη τρεις νεαροί

Σοκ στη Θεσσαλονίκη από την απαγωγή 25χρονου, τον οποίο πέντε νεαροί φέρονται να εξανάγκασαν να μεταφέρει 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις και έρευνες για τρεις ακόμη εμπλεκόμενους.

Υπόθεση αρπαγής και εκβίασης με θύμα έναν 25χρονο άνδρα εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στη δυτική Θεσσαλονίκη, προχωρώντας στη σύλληψη δύο ατόμων και στην ταυτοποίηση ακόμη τριών φερόμενων συνεργών τους.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, ως δράστες φέρονται δύο αδέλφια, ηλικίας 20 και 16 ετών. Παράλληλα έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη τρεις νεαροί, ηλικίας 16, 16 και 18 ετών, οι οποίοι αναζητούνται.

Κατά τα στοιχεία της δικογραφίας, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν οι πέντε κατηγορούμενοι φέρονται να επιβίβασαν τον 25χρονο σε όχημα και να τον μετέφεραν σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου. Εκεί, υπό την απειλή πιστολιού και αιχμηρού εργαλείου, τον ακινητοποίησαν και τον ανάγκασαν να μεταφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν.

Οι δράστες φέρονται στη συνέχεια να μετέφεραν το θύμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων, επιχειρώντας να το υποχρεώσουν να πραγματοποιήσει ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ. Ωστόσο, η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε. Όταν τον άφησαν έξω από την κατοικία του, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τον απείλησαν εκ νέου ζητώντας επιπλέον χρηματικό ποσό και προειδοποιώντας τον να μην ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 25χρονος γνώριζε προσωπικά έναν από τους φερόμενους δράστες, τον 20χρονο συλληφθέντα.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των δύο αδελφών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πιστόλι, ένα αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια airsoft και τέσσερα μαχαίρια.

Σε βάρος των πέντε εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, εκβίαση κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των τριών συνεργών τους.

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