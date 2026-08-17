Σίφνος: Η διαδρομή του μοιραίου ελικοπτέρου - Συγκλονιστική μαρτυρία κατοίκου για τη συντριβή

Στο πλαίσιο των ερευνών για τη μοιραία πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο, ιχνηλατείται τώρα κι η πορεία που χάραξε το αεροσκάφος.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τη μοιραία πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο, ιχνηλατείται τώρα κι η πορεία που χάραξε το αεροσκάφος, προτού καταπέσει κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, στοιχίζοντας της ζωή σε τρεις επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με το MEGA, το ιδιωτικό ελικόπτερο απογειώθηκε από το όρος Μερέντα έξω από τα Σπάτα με προορισμό τη Σίφνο. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, ο πιλότος δηλώνει στο κέντρο ελέγχου πως ετοιμάζεται για προσγείωση.

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