Ο Παπαστράτος και οι άλλοι: Η λίστα με τους 10 καλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026

Ποιοι εργοδότες κυριαρχούν στην Ελλάδα και γιατί κάποιες εταιρείες παραμένουν σταθερά στην κορυφή για χρόνια.

Η εικόνα της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα το 2026 αποτυπώνεται μέσα από μία από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνώς έρευνες για την εργοδοτική ελκυστικότητα, τη Randstad Employer Brand Research. Πρόκειται για μια μελέτη που δεν βασίζεται σε απόψεις στελεχών ή εταιρικά δεδομένα, αλλά σε απαντήσεις χιλιάδων εργαζομένων και υποψηφίων, κάτι που της δίνει ιδιαίτερο βάρος αξιοπιστίας. Στην ελληνική έκδοση συμμετείχαν 3.571 άτομα ηλικίας 18 έως 67 ετών, μεταξύ φοιτητών, εργαζομένων και ανέργων, αποτυπώνοντας ένα ευρύ φάσμα της αγοράς.

Στην κορυφή της κατάταξης για έκτη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται ο Παπαστράτος, επιβεβαιώνοντας μια σταθερότητα που σπάνια συναντάται σε τέτοιες λίστες. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το οποίο ανεβαίνει θεαματικά σε σχέση με το 2024, όταν βρισκόταν στη 10η θέση. Την τριάδα συμπληρώνει η DEMO Φαρμακευτική, η οποία παραμένει σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες της χώρας.

Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα

Η τελική δεκάδα της έρευνας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, με κοινό παρονομαστή τη σταθερή εικόνα και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Στη λίστα βρίσκονται οι Παπαστράτος, Ωνάσειο, DEMO, Kaizen Gaming, ELPEN, ΒΙΑΝΕΞ, ΙΟΝ Α.Ε., Lampsa Hotels, Τράπεζα της Ελλάδος και Σκλαβενίτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα της Randstad θεωρείται από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως στον τομέα του employer branding, με πάνω από 160.000 συμμετέχοντες σε 34 χώρες και αξιολόγηση άνω των 6.300 εταιρειών διεθνώς. Στην Ελλάδα διεξάγεται για ένατη συνεχόμενη χρονιά, κάτι που επιτρέπει και συγκρίσεις διαχρονικά στην εικόνα των εργοδοτών.

Τι δείχνει η έρευνα για τους εργαζόμενους

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας επιλογής εργοδότη με περίπου 70%, ενώ ακολουθούν οι ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές με 67%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης με 61%, ενώ η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής φτάνει στο 57%.

Την ίδια στιγμή, καταγράφεται ένα σταθερό χάσμα ανάμεσα στο ιδανικό και στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, κυρίως σε ζητήματα μισθών, καθημερινής εμπειρίας και προοπτικών εξέλιξης, στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα την ικανοποίηση και τη σταθερότητα του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι λόγοι που οδηγούν σε αποχωρήσεις

Η πρόθεση αλλαγής εργοδότη παραμένει υψηλή, με το 21% των εργαζομένων να δηλώνει ότι σκοπεύει να αλλάξει εργασία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ ένα ακόμη 13% έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγή μέσα στο τελευταίο εξάμηνο. Οι βασικοί λόγοι αποχώρησης συνδέονται κυρίως με τις μη ικανοποιητικές αποδοχές (63%), το αρνητικό εργασιακό περιβάλλον (47%) και την αίσθηση άνισης ανταμοιβής (43%), ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης η περιορισμένη επαγγελματική εξέλιξη και η δυσκολία ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Η εργασιακή ασφάλεια ως παράγοντας διακράτησης ταλέντων

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων και μεταβαλλόμενων συνθηκών εργασίας, η εργασιακή ασφάλεια παραμένει βασική προτεραιότητα για τους εργαζόμενους. Οι αξιόπιστες αποδοχές και παροχές αποτελούν τον ισχυρότερο παράγοντα αίσθησης ασφάλειας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της οικονομικής σταθερότητας. Ακολουθούν η αναγνώριση της απόδοσης και οι ευκαιρίες εξέλιξης, με διαφοροποιήσεις ανά γενιά με τους Millennials και τη Gen X να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αναγνώριση (περίπου 59%), σε σύγκριση με τη Gen Z (48%), ενώ οι παλαιότερες γενιές τοποθετούν υψηλότερα τις αξιόπιστες αποδοχές και παροχές (περίπου 83% έναντι 75%). Η οργανωτική και οικονομική σταθερότητα, καθώς και οι δίκαιες και συνεπείς πρακτικές απασχόλησης, βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο σημαντικότητας (περίπου 45%). Η οικονομική σταθερότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Gen X (49% έναντι περίπου 43% στις νεότερες γενιές), ενώ οι προσδοκίες γύρω από τις δίκαιες και συνεπείς πρακτικές κατανέμονται πιο ομοιόμορφα μεταξύ των ηλικιακών ομάδων.

Η σημασία των πρόσθετων παροχών

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι πρόσθετες παροχές, με τους εργαζόμενους να δίνουν ιδιαίτερη αξία στις πολιτικές αδειών και ελεύθερου χρόνου, καθώς και σε παροχές που σχετίζονται με το πλάνο συνταξιοδότησης και την οικονομική ασφάλεια. Σε ό, τι αφορά τις διαφορετικές γενιές εργαζομένων, η Gen X αποδίδει σταθερά υψηλότερη αξία σε βασικές πρόσθετες παροχές, ενώ η Gen Z τις αξιολογεί συνολικά ως λιγότερο σημαντικές και με τις γυναίκες να τις θεωρούν γενικά πιο σημαντικές από τους άνδρες.

Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: μια διαχρονική προτεραιότητα

Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κριτήριο για τους εργαζομένους στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από την έρευνα, το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που συμβάλλει στην επίτευξή της, με περίπου δύο στους τρεις να το αναδεικνύουν ως βασικό παράγοντα, ενώ καθοριστική είναι και η συμβολή του διαχειρίσιμου φόρτου εργασίας, του ελεύθερου χρόνου και των ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης.

Γιατί οι εργαζόμενοι σκέφτονται να αποχωρήσουν

Παρότι η κινητικότητα στην αγορά εργασίας εμφανίζει ελαφρά κάμψη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η πρόθεση αλλαγής εργοδότη παραμένει υψηλή. Το 21% των εργαζομένων δηλώνει ότι σχεδιάζει να αλλάξει εργασία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ το 13% έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγή εργοδότη κατά το τελευταίο εξάμηνο. Οι βασικότεροι λόγοι αποχώρησης συνδέονται με τις μη ικανοποιητικές αποδοχές (63%), το αρνητικό εργασιακό περιβάλλον (47%) και την αντίληψη άνισης ανταμοιβής (43%). Η περιορισμένη επαγγελματική εξέλιξη και η δυσκολία επίτευξης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και η έλλειψη ενδιαφέροντος για το αντικείμενο εργασίας επηρεάζουν επίσης σημαντικά την απόφαση αποχώρησης.

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