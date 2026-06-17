Στο φως το Μνημόνιο ΗΠΑ-Ιράν: Τα 14 σημεία-κλειδιά - Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

Στη δημοσιότητα βγήκε η ιστορική συμφωνία-μνημόνιο των ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, όπου αναγράφονται τα 14 βασικά σημεία που θα τηρηθούν.

Καθοριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το περιεχόμενο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σύμφωνα με το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους ενός κειμένου 14 σημείων, το οποίο θέτει τις βάσεις για τον τερματισμό της κρίσης και τη ριζική αναδιάρθρωση των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών.

Τα χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας: Άμεση εκεχειρία και αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων

Το προσύμφωνο εισάγει ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αποκλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης:

Διεύρυνση της εκεχειρίας : Προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, γεγονός που δείχνει ότι η συμφωνία επιχειρεί να επιλύσει τη συνολική περιφερειακή κρίση.

: Προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, γεγονός που δείχνει ότι η συμφωνία επιχειρεί να επιλύσει τη συνολική περιφερειακή κρίση. Διαπραγματεύσεις 60 ημερών : Οι δύο πλευρές δεσμεύονται να καταλήξουν στην οριστική διευθέτηση εντός δύο μηνών, με περιθώριο παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συναίνεσης.

: Οι δύο πλευρές δεσμεύονται να καταλήξουν στην οριστική διευθέτηση εντός δύο μηνών, με περιθώριο παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συναίνεσης. Άρση ναυτικού αποκλεισμού : Οι ΗΠΑ υποχρεούνται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων εντός 30 ημερών, με την εμπορική ναυσιπλοΐα να αποκαθίσταται σταδιακά υπό τη διαχείριση της Τεχεράνης.

: Οι ΗΠΑ υποχρεούνται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων εντός 30 ημερών, με την εμπορική ναυσιπλοΐα να αποκαθίσταται σταδιακά υπό τη διαχείριση της Τεχεράνης. Απομάκρυνση στρατευμάτων: Η Ουάσινγκτον αναλαμβάνει τη δέσμευση να αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από την εγγύτητα του Ιράν εντός 30 ημερών από την υπογραφή της τελικής συμφωνίας.

Ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για τα Στενά του Ορμούζ, το σημαντικότερο θαλάσσιο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Βάσει της συμφωνίας, η διέλευση των πλοίων από τα Στενά θα παραμείνει απολύτως δωρεάν (χωρίς τέλη) για διάστημα 60 ημερών. Στη συνέχεια, το Ιράν πρόκειται να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με το Ομάν αλλά και τα υπόλοιπα κράτη του Κόλπου, με σκοπό τη δημιουργία μιας διευρυμένης, μόνιμης περιφερειακής συμφωνίας για το καθεστώς λειτουργίας του περάσματος.

Ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων και άρση κυρώσεων

Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας είναι πρωτοφανές σε μέγεθος και περιλαμβάνει δύο βασικούς πυλώνες:

Διεθνές Επενδυτικό Ταμείο : Οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους, δεσμεύονται να ιδρύσουν ένα ταμείο ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 224 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας), το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν.

: Οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους, δεσμεύονται να ιδρύσουν ένα ταμείο ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 224 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας), το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Κατάργηση των κυρώσεων: Η αμερικανική πλευρά αποδέχεται τον πλήρη τερματισμό όλων των ειδών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα της άρσης των περιορισμών θα εξειδικευτεί στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Η «φόρμουλα» για το πυρηνικό πρόγραμμα

Στον πυρήνα της πολιτικής συμφωνίας βρίσκεται η ρητή κοινή παραδοχή ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Προκειμένου η δέσμευση αυτή να είναι άμεσα επαληθεύσιμη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν στην επιτόπια εξάλειψη του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού της χώρας.

Η διαδικασία αραίωσης και ανάμειξης θα πραγματοποιηθεί εντός των ιρανικών εγκαταστάσεων κάτω από την αυστηρή εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), διασφαλίζοντας τον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων της Τεχεράνης.

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