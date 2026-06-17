Τα έξι είδη λαγοκέφαλων στην Ελλάδα: Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο; (vid)

Υπάρχουν έξι είδη λαγοκεφάλων που τριγυρνάνε και «τρομοκρατούν» τις ελληνικές θάλασσες, αλλά ένα απ' αυτά είναι το πιο επικίνδυνο...

Η ραγδαία εξάπλωση των λαγοκέφαλων εξελίσσεται σε μείζον πρόβλημα για την αλιεία, αλλά και για τους ίδιους τους λουόμενους.

Αν και το ξενικό αυτό είδος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά ύδατα το 2013, η ανησυχία του κοινού έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα λόγω των αυξανόμενων αναφορών για επιθέσεις σε ανθρώπους, ακόμη και σε παραλίες της Αττικής.

Τα 6 είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα

Στις ελληνικές θάλασσες έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά έξι διαφορετικά είδη της συγκεκριμένης οικογένειας. Αν και όλα απαιτούν προσοχή, τοξικό και άκρως επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία θεωρείται κυρίως ένα από αυτά.

Κοινός Λαγοκέφαλος: Διαθέτει επιμήκες σώμα με μπλε αποχρώσεις στη ράχη του και ελάχιστες κηλίδες. Λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus): Πρόκειται για το πιο διαδεδομένο είδος στις ελληνικές ακτές. Είναι άκρως τοξικό και υπάρχει αυστηρή, καθολική απαγόρευση για την κατανάλωσή του. Αναγνωρίζεται από τις πολυάριθμες σκουρόχρωμες κηλίδες και μια χαρακτηριστική ασημί γραμμή στα πλάγια. Καστανόραχος Λαγοκέφαλος: Χαρακτηρίζεται από την καφέ (καστανή) ράχη του, την ανοιχτόχρωμη κοιλιά και τα κιτρινωπά του πτερύγια. Λαγοκέφαλος του Σουέζ: Είναι μικρότερος σε μέγεθος συγκριτικά με τα υπόλοιπα είδη και φέρει σκούρες κηλίδες στα πλευρά του. Βραχυκέφαλος τετραόδοντας: Ξεχωρίζει μορφολογικά καθώς έχει πιο κοντόχοντρο σώμα, στρογγυλεμένο κεφάλι και σκούρες κηλίδες. Νανολαγοκέφαλος: Το μικρότερο και ιδιαίτερα λεπτό είδος της οικογένειας, το οποίο κινείται και ζει κυρίως κοντά στον βυθό.

Από πού προέρχονται και πώς εξαπλώθηκαν στην Ελλάδα;

Οι λαγοκέφαλοι ανήκουν στην οικογένεια των Τετραοδοντιδών, διεθνώς γνωστών ως pufferfish ή toadfish. Το πλέον προβληματικό είδος είναι ο Lagocephalus sceleratus (το δεύτερο της λίστας), ο οποίος εισέβαλε στη Μεσόγειο ως «μετανάστης» μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ανόδου της θερμοκρασίας των υδάτων, τα ψάρια αυτά βρήκαν πρόσφορο έδαφος και πλέον παρουσιάζουν ισχυρούς πληθυσμούς κυρίως στις νότιες και ανατολικές περιοχές της Ελλάδας, επεκτείνοντας διαρκώς την επικράτειά τους προς τον Βορρά.

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