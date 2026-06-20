Αστεροειδής-Γίγαντας πλησιάζει Τη Γη στην κοντινότερη διέλευσή του εδώ και 400 χρόνια

Ο αστεροειδής 152637 (1997 NC1) θα περάσει κοντά από τη Γη τον Ιούνιο του 2026, στην πλησιέστερη προσέγγισή του εδώ και πάνω από 400 χρόνια.

Ο δυνητικά επικίνδυνος αστεροειδής 152637 (1997 NC1) ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την κοντινότερη προσέγγισή του στη Γη εδώ και περισσότερα από 400 χρόνια, σε ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόλις μία φορά κάθε δεκαετία. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα μεγάλο αστεροειδή, η διέλευσή του δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο για τον πλανήτη μας. Αντίθετα, θα προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία παρατήρησης, καθώς αναμένεται να είναι ορατός ακόμη και με μικρά τηλεσκόπια ή ισχυρά κιάλια.

Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες έχουν βελτιώσει σημαντικά τις δυνατότητές τους στην παρακολούθηση των λεγόμενων δυνητικά επικίνδυνων αστεροειδών, δηλαδή μεγάλων διαστημικών σωμάτων των οποίων οι τροχιές θα μπορούσαν θεωρητικά να τα φέρουν σε πορεία σύγκρουσης με τη Γη.

Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν έχει εντοπιστεί κανένας γνωστός αστεροειδής που να αποτελεί απειλή για τον πλανήτη μας μέσα στον επόμενο αιώνα.

Ο αστεροειδής 152637 (1997 NC1)

Ανακαλύφθηκε το 1997 από το πρόγραμμα Near-Earth Asteroid Tracking (NEAT) της NASA. Οι πολυάριθμες παρατηρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έκτοτε, καθώς και οι ακριβείς υπολογισμοί της τροχιάς του, δείχνουν ότι δεν αναμένεται να συγκρουστεί με τη Γη στο προβλέψιμο μέλλον.

Πρόκειται για έναν αστεροειδή της κατηγορίας Aten, κάτι που σημαίνει ότι η τροχιά του τον φέρνει συχνά κοντά στη Γη. Κατά την περιφορά του γύρω από τον Ήλιο κινείται ελαφρώς πέρα από την τροχιά του πλανήτη μας, ενώ σε άλλα σημεία εισέρχεται ακόμη και στο εσωτερικό της τροχιάς της Αφροδίτης.

Πότε αναμένεται η διέλευση του

Στις 27 Ιουνίου 2026 θα πραγματοποιήσει μία από τις πιο εντυπωσιακές διελεύσεις του, περνώντας σε απόσταση περίπου 0,01715 αστρονομικών μονάδων (AU) από τη Γη. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτής της απόστασης, μία αστρονομική μονάδα αντιστοιχεί στη μέση απόσταση Γης και Ήλιου.

Παρότι η προσέγγιση αυτή θεωρείται εξαιρετικά κοντινή με αστρονομικά δεδομένα, ο αστεροειδής θα βρίσκεται περίπου 2,56 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τον πλανήτη μας, δηλαδή σε απόσταση περίπου 6,5 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που χωρίζει τη Γη από τη Σελήνη. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή διέλευση.

Παράλληλα, αυτή θα είναι η κοντινότερη προσέγγιση που έχει καταγραφεί για το συγκεκριμένο αντικείμενο εδώ και τουλάχιστον τέσσερις αιώνες. Οι υπολογισμοί της τροχιάς του έχουν αναχθεί μέχρι το έτος 1600, χωρίς να έχει εντοπιστεί παρόμοια διέλευση στο ενδιάμεσο διάστημα.

Το 2133 η επόμενη διέλευση

Αν και στο μέλλον ο αστεροειδής θα περάσει ακόμη πιο κοντά από τη Γη, αυτό δεν θα συμβεί πριν από τις 28 Ιουνίου 2133, όταν η απόστασή του θα μειωθεί ελαφρώς στα 0,01699 AU. Παρά τις εκτεταμένες παρατηρήσεις, οι επιστήμονες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν με ακρίβεια το πραγματικό μέγεθος του αστεροειδούς. Ο λόγος είναι ότι το φως που αντανακλά ένα ουράνιο σώμα δεν αποκαλύπτει πάντα αξιόπιστα τις διαστάσεις του.

Όπως εξηγεί η NASA, η φωτεινότητα ενός αστεροειδούς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανακλαστικότητα της επιφάνειάς του. Ένα σκοτεινό σώμα μεγάλου μεγέθους μπορεί να εμφανίζεται εξίσου φωτεινό με ένα μικρότερο αλλά περισσότερο ανακλαστικό αντικείμενο. Για τον λόγο αυτό, η εκτίμηση του μεγέθους μόνο μέσω οπτικών παρατηρήσεων συχνά οδηγεί σε αβεβαιότητες.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο 152637 (1997 NC1) θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλος. Η απόλυτη λαμπρότητά του υποδηλώνει διάμετρο περίπου 900 μέτρων, ωστόσο οι υπολογισμοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να φτάνει ακόμη και το 1,5 χιλιόμετρο, ανάλογα με τη σύσταση και την ανακλαστικότητα της επιφάνειάς του.

Η ιδανική ευκαιρία για τον προσδιορισμό

Η επικείμενη προσέγγιση θα δώσει στους αστρονόμους μια μοναδική ευκαιρία να λύσουν αυτό το μυστήριο. Η NASA σχεδιάζει να παρατηρήσει τον αστεροειδή με το Goldstone Solar System Radar (GSSR), ένα από τα πιο ισχυρά πλανητικά ραντάρ στον κόσμο.Η αστρονόμος ραντάρ του Jet Propulsion Laboratory της NASA, Marina Brozovic, εξηγεί ότι σε αντίθεση με τις περισσότερες αστρονομικές τεχνικές, οι οποίες βασίζονται στο ηλιακό φως που αντανακλάται από τα ουράνια σώματα ή στην ακτινοβολία που αυτά εκπέμπουν, το ραντάρ «φωτίζει» το αντικείμενο με δικό του σήμα.

Η αντανάκλαση που επιστρέφει επιτρέπει στους επιστήμονες να προσδιορίσουν με εξαιρετική ακρίβεια όχι μόνο τη θέση του αστεροειδούς στο διάστημα, αλλά και χαρακτηριστικά όπως το σχήμα, το μέγεθος και η ταχύτητα περιστροφής του. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι οι νέες μετρήσεις θα δώσουν οριστικές απαντήσεις για τις φυσικές ιδιότητες του αστεροειδούς, καθώς η επόμενη σχετικά κοντινή προσέγγισή του δεν αναμένεται πριν από το 2088. Σύμφωνα με τη NASA, η διέλευση του 2026 είναι ασυνήθιστα κοντινή για ένα αντικείμενο τέτοιου μεγέθους. Αντίστοιχες προσεγγίσεις από μεγάλους αστεροειδείς καταγράφονται κατά μέσο όρο μόλις μία φορά κάθε δέκα χρόνια.

Πως θα παρατηρηθεί το φαινόμενο

Κατά τη μέγιστη προσέγγισή του, ο 152637 (1997 NC1) αναμένεται να φτάσει σε φαινόμενο μέγεθος περίπου 10, γεγονός που θα επιτρέψει την παρατήρησή του με μικρά τηλεσκόπια και πιθανώς με ποιοτικά κιάλια. Η έντονη φωτεινότητα της Σελήνης ενδέχεται να δυσκολέψει κάπως την παρατήρηση, χωρίς όμως να την καταστήσει αδύνατη.Οι παρατηρητές στο βόρειο ημισφαίριο θα μπορούν να τον παρακολουθήσουν καθώς πλησιάζει τη Γη, ενώ όσοι βρίσκονται στο νότιο ημισφαίριο θα έχουν καλύτερη ορατότητα καθώς ο αστεροειδής θα απομακρύνεται.

Για όσους δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό ή δεν έχουν τη δυνατότητα να τον παρατηρήσουν απευθείας, το Virtual Telescope Project θα μεταδώσει ζωντανά το γεγονός στις 26 και 27 Ιουνίου, με ώρα έναρξης τις 23:00 UTC. Πρόκειται για μια σπάνια αστρονομική ευκαιρία που δεν θα επαναληφθεί για πολλές δεκαετίες, καθώς η επόμενη αντίστοιχα κοντινή προσέγγιση θα πραγματοποιηθεί πολύ μετά τη δική μας εποχή.

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