Το «υποθαλάσσιο εργοστάσιο» του Ομάν: Δύο τεράστιοι αγωγοί στη θάλασσα θα δίνουν 300 εκατ. λίτρα πόσιμου νερού την ημέρα

Το Ομάν κατασκευάζει ένα γιγαντιαίο σύστημα αφαλάτωσης με δύο υποθαλάσσιους αγωγούς μήκους 1,24 χλμ. που θα παράγουν 300 εκατ. λίτρα πόσιμου νερού καθημερινά.

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα αφαλάτωσης νερού στη χώρα κατασκευάζει το Ομάν, με ένα εντυπωσιακό υποθαλάσσιο σύστημα που θα συνδέει τον ωκεανό με μια μεγάλη μονάδα παραγωγής πόσιμου νερού.

Το έργο βασίζεται σε δύο τεράστιους αγωγούς διαμέτρου 2 μέτρων και μήκους περίπου 1,24 χιλιομέτρων ο καθένας, οι οποίοι θα μεταφέρουν θαλασσινό νερό στη μονάδα Ghubrah III στο Μουσκάτ. Εκεί, το νερό θα υποβάλλεται σε επεξεργασία αφαλάτωσης με αντίστροφη ώσμωση, ώστε να απομακρύνονται τα άλατα και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο ύδρευσης.

Δύο «θαλάσσιοι δρόμοι» κάτω από την επιφάνεια

Το υποθαλάσσιο σύστημα αποτελείται από δύο αγωγούς κατασκευασμένους από πλαστικό ενισχυμένο με ίνες γυαλιού (FRP), ένα υλικό που έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στη διάβρωση που προκαλεί το θαλασσινό νερό. Στο άκρο τους θα βρίσκεται ένας πύργος εισαγωγής νερού, εγκατεστημένος περίπου 10,5 μέτρα κάτω από τη μέση στάθμη της θάλασσας, από όπου θα ξεκινά η μεταφορά του νερού προς την ακτή. Οι διαστάσεις των αγωγών είναι τεράστιες, καθώς κάθε ένας έχει διάμετρο 2.000 χιλιοστά και μήκος 1.246 μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία της μονάδας.

Το νερό που φτάνει στη μονάδα δεν είναι ακόμη κατάλληλο για κατανάλωση. Αρχικά, περνά από στάδια προετοιμασίας, όπου αφαιρούνται σωματίδια και ουσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία των ειδικών μεμβρανών επεξεργασίας. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η μέθοδος της αντίστροφης ώσμωσης, όπου ισχυρές αντλίες πιέζουν το νερό ώστε να περάσει μέσα από ειδικές μεμβράνες, οι οποίες επιτρέπουν τη διέλευση των μορίων του νερού αλλά συγκρατούν τα περισσότερα άλατα και άλλες ουσίες. Το αποτέλεσμα είναι δύο διαφορετικές ροές: το αφαλατωμένο νερό που οδηγείται για διανομή και ένα πιο συμπυκνωμένο υγρό υπόλειμμα που επιστρέφει στη θάλασσα.

300 εκατομμύρια λίτρα νερού κάθε ημέρα

Η μονάδα Ghubrah III αναμένεται να παράγει περίπου 300.000 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα, δηλαδή 300 εκατομμύρια λίτρα πόσιμου νερού. Για να υποστηριχθεί αυτή η παραγωγή, το υποθαλάσσιο σύστημα εισαγωγής αποτελεί βασικό κομμάτι της λειτουργίας του έργου, καθώς εξασφαλίζει τη σταθερή παροχή θαλασσινού νερού.

Ξεχωριστά από τους αγωγούς εισαγωγής, το έργο περιλαμβάνει και σύστημα απομάκρυνσης του συμπυκνωμένου νερού που απομένει μετά την αφαλάτωση. Δύο ακόμη αγωγοί, διαμέτρου 1,6 μέτρων και μήκους περίπου 1,49 χιλιομέτρων ο καθένας, θα μεταφέρουν το υπόλειμμα πίσω στη θάλασσα. Στο τέλος τους θα υπάρχουν ειδικοί διαχυτήρες, εγκατεστημένοι περίπου 7,75 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, ώστε το νερό να διασκορπίζεται σε μεγαλύτερη περιοχή και όχι να απορρίπτεται σε ένα μόνο σημείο.

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