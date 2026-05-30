Το μεγαλύτερο μυστικό της Γης: Η 8η ήπειρος που κρυβόταν στον βυθό του Ειρηνικού

Επιστήμονες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη μιας τεράστιας βυθισμένης μάζας γης στον Νότιο Ειρηνικό, η οποία πληροί όλα τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως η όγδοη ήπειρος του πλανήτη.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούνταν δεδομένο πως η Γη έχει επτά ηπείρους. Μια απλή ιδέα που διδαχθήκαμε όλοι και φάνταζε αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, κάτι καινούργιο ήρθε να αλλάξει αυτή τη θεωρία.

Βαθιά κάτω από τον Νότιο Ειρηνικό, οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη μιας τεράστιας μάζας γης, η οποία αποτελούσε αντικείμενο συζητήσεων για δεκαετίες. Δεν πρόκειται για νησί ούτε για διάσπαρτα θραύσματα βράχων, αλλά για μια συνεχή γεωλογική δομή με τη δική της ταυτότητα, που ονομάζεται Ζηλανδία.

Το μέγεθός της είναι συγκρίσιμο με εκείνο μιας πλήρους ηπείρου, καθώς είναι μεγαλύτερη από χώρες όπως η Ινδία, αν και σχεδόν εξ ολοκλήρου βυθισμένη. Μόνο μικρά τμήματά της εξέχουν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως η Νέα Ζηλανδία και η Νέα Καληδονία.

Τι είναι αυτό που την καθιστά ήπειρο;

Η απάντηση βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα. Η Ζηλανδία δεν μοιάζει με τον τυπικό ωκεάνιο πυθμένα. Ο φλοιός της είναι παχύτερος, περιέχει γρανιτικά πετρώματα και εμφανίζει σχηματισμούς που δεν ταιριάζουν με τον συνηθισμένο ηφαιστειακό φλοιό των ωκεανών. Γεωλογικά, είναι θεμελιωδώς διαφορετική. Εξαιτίας αυτού, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πληροί τα βασικά κριτήρια μιας ηπείρου: συνεκτική δομή, ηπειρωτική σύσταση και διακριτό φλοιό που την απομονώνει από τον γύρω πυθμένα.

Πριν από εκατομμύρια χρόνια, η περιοχή αυτή αποτελούσε τμήμα της υπερηπείρου Γκοντβάνα, μαζί με τις μάζες γης που σήμερα γνωρίζουμε ως Αφρική, Νότια Αμερική, Ανταρκτική και Αυστραλία.

Καθώς οι τεκτονικές πλάκες μετακινήθηκαν, η περιοχή αποσπάστηκε αργά. Με την πάροδο του χρόνου, ο φλοιός της λέπτυνε και η μάζα της γης σταδιακά βυθίστηκε. Δεν επρόκειτο για μια ξαφνική κατάρρευση, αλλά για μια διαδικασία που κράτησε εκατομμύρια χρόνια, γι' αυτό και παρέμεινε κρυφή για τόσο μεγάλο διάστημα.

