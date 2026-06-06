Γιγάντιο «εργοστάσιο πλανητών» ανακαλύφθηκε πέρα ​​από τον Δία: Εξηγεί την προέλευση του Ηλιακού Συστήματος

Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια τεράστια δακτυλιοειδής δομή παγίδευσης σκόνης πίσω από τον Δία λειτούργησε ως κομβική αλυσίδα παραγωγής για τους πλανήτες.

Πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, αυτό που είναι σήμερα το Ηλιακό μας Σύστημα δεν ήταν παρά ένας τεράστιος περιστρεφόμενος δίσκος γεμάτος αέρια, βράχους και σκόνη.

Τώρα, μια ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε ότι, μέσα σε εκείνο το πρωτόγονο σκηνικό, υπήρξε μια τεράστια δομή ακριβώς πίσω από τον Δία που λειτούργησε σαν αλυσίδα παραγωγής, υπεύθυνη για τη δημιουργία των πλανητών που γνωρίζουμε σήμερα.

Η Γένεσις των πλανητών

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «The Astrophysical Journal». Οι συγγραφείς της ανήκουν στο Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ για την Έρευνα του Ηλιακού Συστήματος στη Γερμανία. Η εργασία τους αναλύει τα πρώτα βήματα της ιστορίας του συστήματός μας, συγκεκριμένα μεταξύ δύο και τεσσάρων εκατομμυρίων ετών μετά τη γέννηση του Ήλιου.

Σύμφωνα με τα υπολογιστικά μοντέλα του ινστιτούτου, μια περιοχή με σχήμα δακτυλίου σχηματίστηκε ακριβώς μετά την τροχιά του Δία. Εκεί, η ίδια η πίεση του αερίου λειτουργούσε ως παγίδα σκόνης.

Αυτή η χοάνη συγκέντρωσε τεράστιες ποσότητες υλικού. Χάρη σε αυτό, τα σωματίδια ενώθηκαν μεταξύ τους μέχρι που σχημάτισαν πλανητοειδείς. Αυτά τα σώματα είναι οι πρωτόγονοι βραχώδεις όγκοι που λειτούργησαν ως τα βασικά «τούβλα» από τα οποία χτίστηκαν οι πλανήτες.

Ο ρόλος του Δία στη διαδικασία

Ο Δίας ήταν θεμελιώδης σε αυτή την ιστορία. Καθώς απορροφούσε το υλικό στο πέρασμά του, ο πλανήτης κατάφερε να καθαρίσει ένα μεγάλο αυλάκι στον δίσκο αερίου που περιέβαλλε τον νεαρό Ήλιο.

Αυτός ο κενός χώρος λειτούργησε ως ένα τεράστιο φίλτρο. Οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι η τροχιά του Δία μπλόκαρε τους μεγαλύτερους βράχους και άφηνε να περάσει προς το εσωτερικό του Ηλιακού Συστήματος μόνο η πιο λεπτή σκόνη. Σύμφωνα με την ερευνήτρια Τζοάνα Ντραζκόφσκα, αυτό το αποτέλεσμα δημιούργησε το ιδανικό περιβάλλον ώστε διαφορετικοί τύποι πλανητικών δομικών στοιχείων να κατασκευαστούν ακριβώς σε εκείνο το σύνορο με την πάροδο του χρόνου.

Οι αποδείξεις... έπεσαν στη Γη

Οι επιστήμονες δεν βασίστηκαν μόνο σε υπολογιστικές προσομοιώσεις. Βρήκαν επίσης φυσικές αποδείξεις αυτού του αρχαίου «πλανητικού εργοστασίου».

Αυτά τα ίχνη βρίσκονται στους μετεωρίτες που πέφτουν στη Γη, συγκεκριμένα στους ανθρακούχους χονδρίτες. Πρόκειται για ένα είδος διαστημικού βράχου πολύ πλούσιου σε άνθρακα, ο οποίος διατηρεί ανέπαφα τα χημικά σημάδια εκείνων των πρώτων βραχωδών όγκων.

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