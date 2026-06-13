Εξάρχεια: Nεκρός από πυροβολισμούς - Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Συναγερμός στα Εξάρχεια μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα από πυροβολισμούς στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη. Έρευνα για τις συνθήκες της δολοφονίας.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (13/6) στα Εξάρχεια, όπου ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα, ηλικίας περίπου 35 ετών, βρέθηκε στα σκαλάκια της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη, με τις αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο μετά την ειδοποίηση για το περιστατικό.

Η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και η συλλογή στοιχείων από τα εγκληματολογικά συνεργεία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του θύματος ή τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής που ενδέχεται να βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε των πυροβολισμών και να εντοπιστούν οι δράστες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 9 πυροβολισμούς, ενώ βρέθηκαν 5 κάλυκες στο σημείο.

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