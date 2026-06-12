Ζητήθηκε σε οπαδούς, από όλο τον κόσμο να στείλουν εικόνες από τα γήπεδα ποδοσφαίρου της περιοχής τους μέσω φωτογραφιών, προκειμένου να μετρήσει την θερμοκρασία.

Από την Πέμπτη ,11 Ιουνίου, ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο διεξάγεται έως τις 11 Ιουλίου στο Μεξικό, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, αυτό που λίγοι περίμεναν είναι ότι η NASA θα συμμετείχε επίσης στο ραντεβού του Μουντιάλ.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία, μέσω του προγράμματος «GLOBE», ζήτησε από τους ακολούθους της που είναι οπαδοί του ποδοσφαίρου να στείλουν φωτογραφίες από τα γήπεδα όπου παίζουν αυτές τις μέρες, προκειμένου να λάβει μετρήσεις θερμοκρασίας σε όλο τον κόσμο.

Η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα τους

«Για τη συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων εκεί όπου ο κόσμος παίζει ποδόσφαιρο, πηγαίνετε στο τοπικό σας γήπεδο ποδοσφαίρου, πάρκο, σχολική αυλή ή οποιοδήποτε μέρος όπου παίζεται ποδόσφαιρο, και κάντε παρατηρήσεις για: θερμοκρασία αέρα, θερμοκρασία επιφάνειας και εδαφοκάλυψη (Land Cover)», έγραψαν στην ιστοσελίδα τους.

Calling all soccer fans! ⚽



During the #FIFAWorldCup, you can help @NASA gather science data by taking photos and temperature measurements at your local field, park, or wherever you play soccer.



Get started: https://t.co/bGx5tZXwfp pic.twitter.com/EKExdkmnsD June 11, 2026

Θέτοντας διάφορα ερωτήματα στους οπαδούς: «Το γήπεδο περιβάλλεται από δέντρα, κτίρια, χώμα ή πεζοδρόμιο; Είναι από φυσικό γρασίδι, τεχνητό χλοοτάπητα ή άλλη επιφάνεια; Πώς μεταβάλλονται οι θερμοκρασίες από μέρα σε μέρα; Και πώς συγκρίνεται το τοπικό σας γήπεδο με εκείνα σε άλλα μέρη του κόσμου; Πώς συγκρίνεται το γήπεδό σας με τις γύρω περιοχές;», συνεχίζουν εξηγώντας.

Για να συμμετάσχει κανείς, πρέπει να ενταχθεί σε μια ομάδα GLOBE στην Αφρική, την Ασία και τον Ειρηνικό, την Ευρώπη και την Ευρασία, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, τη Βόρεια Αμερική ή την Εγγύς Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, ανάλογα με το πού βρίσκεται, στέλνοντας τις φωτογραφίες και τις πληροφορίες που ζητούνται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες.

Όλα τα διαθέσιμα προγράμματα 'GLOBE' της NASA στον κόσμο

Ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, θα πρέπει να στείλετε τις φωτογραφίες σας σε ένα από αυτά τα προγράμματα:

Αφρική: GLOBE Cup Africa. Ασία και Ειρηνικός: GLOBE Cup Asia Pacific. Ευρώπη και Ευρασία: GLOBE Cup Europe Eurasia. Λατινική Αμερική και Καραϊβική: GLOBE Cup LAC. Βόρεια Αμερική: GLOBE Cup North America. Εγγύς Ανατολή και Βόρεια Αφρική: GLOBE Cup NENA.

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