Η Ελλάδα έχει τις μισές παραλίες στο top 10 της Ευρώπης: Ποιες ξεχώρισαν

Η Ελλάδα επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την κυριαρχία της στον τουριστικό χάρτη, κατακτώντας τη μισή χρυσή δεκάδα με τις καλύτερες ακτές της «γηραιάς» ηπείρου.

Σύμφωνα με τη νέα λίστα του διεθνούς οργανισμού European Best Destinations, πέντε ελληνικές παραλίες φιγουράρουν στο top 10 της Ευρώπης, αφήνοντας πίσω παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς.

Η επιλογή έγινε έπειτα από ψηφοφορία χιλιάδων ταξιδιωτών και ειδικών του κλάδου, οι οποίοι αξιολόγησαν τις ακτές με βάση την καθαρότητα των υδάτων, την περιβαλλοντική προστασία, την πρόσβαση, αλλά και το πόσο φιλικές είναι για οικογένειες.

Το Ιόνιο και η Κρήτη στο προσκήνιο

Αν και την πρώτη θέση κατέλαβε η άγρια ομορφιά της Praia de Monte Clérigo στην Πορτογαλία, η Ελλάδα ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής, «κλειδώνοντας» τις επόμενες τρεις θέσεις:

Βουτούμι (Αντίπαξοι): Στη 2η θέση της Ευρώπης, μια παραλία-καρτ ποστάλ που μαγεύει με τα εξωτικά, διάφανα τιρκουάζ νερά της.

Φτέρι (Κεφαλονιά): Στην 3η θέση, ένας επίγειος παράδεισος που κερδίζει συνεχώς διεθνή αναγνώριση για την άγρια, παρθένα ομορφιά του.

Ελαφονήσι (Κρήτη): Σταθερή αξία στις παγκόσμιες λίστες, η διάσημη παραλία με τη χαρακτηριστική ροζ άμμο κατετάγη 4η.

Η ελληνική παρουσία ολοκληρώνεται με μια διπλή διάκριση για την Κέρκυρα. Η απομονωμένη και γραφική Ροβινιά βρίσκεται στην 8η θέση, ενώ η κοσμοπολίτικη Παλαιοκαστρίτσα κλείνει εντυπωσιακά τη δεκάδα.

Η λίστα με τις 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης:

1.Monte Clérigo – Αλγκάρβε, Πορτογαλία

2,Βουτούμι – Αντίπαξοι, Ελλάδα

3.Φτέρι – Κεφαλονιά, Ελλάδα

4.Ελαφονήσι– Κρήτη, Ελλάδα

5.Bogliasco – Ιταλία

6.Cala Mesquida – Μαγιόρκα, Ισπανία

7.Kvalvika – Νορβηγία

8.Ροβινιά – Κέρκυρα, Ελλάδα

9.Kaputas – Τουρκία

10.Παλαιοκαστρίτσα – Κέρκυρα, Ελλάδα

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ