Παγκόσμιο μπλακάουτ στη Meta: «Έπεσαν» Facebook, Instagram και Messenger (vid)

Facebook, Instagram και Messenger έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας από το απόγευμα της Παρασκευής (12/6), χωρίς να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια του «black-out».

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλο τεχνικό πρόβλημα στις πλατφόρμες της Meta, καθώς χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης και ξαφνικές αποσυνδέσεις από τους λογαριασμούς τους.

Καταιγίδα αναφορών στο Down Detector

Το κύμα των προβλημάτων ξεκίνησε το πρωί, με την πλατφόρμα Down Detector να καταγράφει κατακόρυφη αύξηση των παραπόνων ήδη από τις 9:30 π.μ.

Facebook Messenger : Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, οι αναφορές για δυσλειτουργία ξεπέρασαν τις 7.500.

: Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, οι αναφορές για δυσλειτουργία ξεπέρασαν τις 7.500. Facebook : Χιλιάδες χρήστες δήλωσαν αδυναμία σύνδεσης, ερχόμενοι αντιμέτωποι με μηνύματα σφάλματος όπως «Αυτή η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή» (This page isn’t available right now) ή σφάλματα τύπου query error.

: Χιλιάδες χρήστες δήλωσαν αδυναμία σύνδεσης, ερχόμενοι αντιμέτωποι με μηνύματα σφάλματος όπως «Αυτή η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή» (This page isn’t available right now) ή σφάλματα τύπου query error. Instagram: Η εφαρμογή και η ιστοσελίδα παρουσίασαν εξίσου σοβαρά προβλήματα, με τις αναφορές δυσλειτουργίας να αγγίζουν τις 5.000 γύρω στις 10:00 π.μ.

Ανήσυχοι οι χρήστες στα social media

Το ξαφνικό μπλακάουτ προκάλεσε αναστάτωση και σύγχυση, με πολλούς χρήστες να καταφεύγουν σε άλλες πλατφόρμες, όπως το Reddit, αναζητώντας απαντήσεις για το τι έχει συμβεί.

«Ξέρει κανείς τι γίνεται και πόσο θα κρατήσει; Γιατί, δεν θα πω ψέματα, τρομάξα», έγραψε ένας χρήστης στο Down Detector, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «Μόλις άνοιξα το Instagram και ξαφνικά με πέταξε έξω από το Messenger». Η ξαφνική αποσύνδεση έκανε αρκετούς να ανησυχήσουν αρχικά για πιθανό χακάρισμα των προφίλ τους.

Μέχρι στιγμής, η Meta δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια των τεχνικών προβλημάτων.

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