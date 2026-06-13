Δύο σερβιτόρες αποκάλυψαν τι τους ξενερώνει στους πελάτες και το ίντερνετ τις «δίκασε» (vid)

Ένα βίντεο στο Χ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς δύο σερβιτόρες αποκάλυψαν τις «εκνευριστικές» συνήθειες των πελατών που τις ενοχλούν περισσότερο.

Στο βίντεο, οι δύο εργαζόμενες εξηγούν ότι οι περίπλοκες παραγγελίες και οι τροποποιήσεις στα πιάτα μπορεί να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κουζίνας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των πιο απαιτητικών βαρδιών.

Αν και αρκετοί χρήστες δήλωσαν ότι κατανοούν την απογοήτευσή τους, πολλοί άλλοι αντέδρασαν στον τρόπο με τον οποίο περιέγραψαν ορισμένους πελάτες και τα αιτήματά τους.

No 1 στην λίστα: Οι αλλαγές στις παραγγελίες

Η συζήτηση ξεκινά όταν η μία σερβιτόρα ρωτά την άλλη:

«Ποιο είναι το μεγαλύτερο εκνευριστικό που σου κάνουν οι πελάτες;»

«Να αλλάζουν οτιδήποτε στο φαγητό», απαντά εκείνη.

Στη συνέχεια εξηγεί ότι κατανοεί γιατί κάποιος μπορεί να μη συμπαθεί ένα συγκεκριμένο υλικό.«Καταλαβαίνω ότι πας σε ένα εστιατόριο και υπάρχει ντομάτα σε κάτι και λες: "Δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα οι ντομάτες. Μπορώ να το πάρω χωρίς ντομάτες;"».

Ωστόσο, υποστηρίζει ότι θα ήταν ευκολότερο για το προσωπικό οι πελάτες να παραλαμβάνουν το πιάτο όπως σερβίρεται και να αφαιρούν μόνοι τους τα υλικά που δεν τους αρέσουν. Μάλιστα, σχολίασε ότι τέτοιοι πελάτες χρειάζεται να «ωριμάσουν», προκαλώντας άμεσες αντιδράσεις στα social media.«Οι μάγειρες συχνά δεν θέλουν να κάνουν αλλαγές»

I see these waitresses posting if you can't afford a 20% tip, you shouldn't go out while at the same time having this attitude. If I don't want tomatoes on my sandwich, I'm going to ask for no tomatoes because I'm an adult and you're dating the short order cook drug dealer. pic.twitter.com/KI9kmdy74V June 12, 2026

Η δεύτερη σερβιτόρα πρόσθεσε ότι οι τροποποιήσεις στις παραγγελίες δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες και συχνά το πρόβλημα προέρχεται από την ίδια την κουζίνα.

Όπως είπε, υπάρχουν μάγειρες που είναι ήδη πιεσμένοι ή εκνευρισμένοι κατά τη διάρκεια της βάρδιας και δεν είναι πρόθυμοι να προχωρούν σε αλλαγές και προσαρμογές των πιάτων.

Έντονες αντιδράσεις από τους χρήστες

Τα σχόλια των δύο εργαζομένων προκάλεσαν πλήθος επικριτικών αντιδράσεων.

Ο χρήστης που δημοσίευσε το βίντεο έγραψε:«Βλέπω αυτές τις σερβιτόρες να λένε ότι αν δεν μπορείς να αφήσεις φιλοδώρημα 20%, δεν πρέπει να βγαίνεις έξω, ενώ ταυτόχρονα έχουν αυτή τη νοοτροπία. Αν δεν θέλω ντομάτες στο σάντουιτς μου, θα ζητήσω να μη βάλουν ντομάτες, επειδή είμαι ενήλικας».

Άλλοι σχολιαστές ήταν ακόμη πιο επικριτικοί.«Θέλουν να πληρώνονται σαν να βγάζουν 40 δολάρια την ώρα για να μεταφέρουν πιάτα λίγα μέτρα χωρίς ιδιαίτερη σκέψη. Συνήθως δεν θυμούνται καν ποιος παρήγγειλε τι και αφήνουν τους πελάτες να το λύσουν μόνοι τους», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σχολίασε: «Δεν έχουν καμία ιδιαίτερη δεξιότητα. Απλώς γράφουν την παραγγελία ενώ κάποιος άλλος κάνει όλη τη δουλειά στην κουζίνα. Γιατί να αμείβονται περισσότερο από τον κατώτατο μισθό;»

Οι χρήστες που συμφώνησαν μαζί τους

Παρά τις αντιδράσεις, δεν έλειψαν και όσοι συμφώνησαν με την άποψη των σερβιτόρων. «Συμφωνώ μαζί της. Βγάλε μόνος σου τις ντομάτες. Τι είσαι; Παιδί που δεν μπορεί να φάει κάτι επειδή το άγγιξαν οι ντομάτες; Αρνείσαι να φας και όταν τα αυγά ακουμπήσουν τις πατάτες στο πιάτο;», έγραψε ένας σχολιαστής.Ένας άλλος χρήστης, που δήλωσε ότι διαχειρίζεται εστιατόρια, υποστήριξε ότι το θέμα δεν είναι να κρίνει κανείς τους πελάτες αλλά να τους ενθαρρύνει να δοκιμάζουν νέα πράγματα.

Ενώ, άλλοι χρήστες θέλουν να συμβιβάσουν τα πνεύματα: «Προσπάθησε να μην το εκλάβεις ως μίσος. Διαχειρίζομαι εστιατόρια και ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα είναι να ανακαλύπτω τι δεν αρέσει στους ανθρώπους και να τους πείθω να το δοκιμάσουν ξανά. Δεν σου αρέσουν οι ντομάτες; Πότε ήταν η τελευταία φορά που τις δοκίμασες; Η φιλοξενία έχει χαθεί στις μέρες μας».

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