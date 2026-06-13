Αμοργός: Πέθανε ο καπετάν Γιάννης, ιδιοκτήτης του θρυλικού «Σκοπελίτη»

Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινότητα της Αμοργού, αλλά και όλων των μικρών Κυκλάδων η είδηση του θανάτου του Γιάννη Σκοπελίτη, ιδιοκτήτη του θρυλικού ομώνυμου καραβιού.

Βαθιά θλίψη και συγκίνηση έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Αμοργού και των μικρών Κυκλάδων η είδηση του θανάτου του Γιάννη Σκοπελίτη.

Ο εμβληματικός «καπετάν Γιάννης» ήταν ο ιδιοκτήτης του ιστορικού πλοίου «Express Σκοπελίτης», το οποίο για ολόκληρες δεκαετίες αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί το πιο κρίσιμο σημείο αναφοράς για την επιβίωση και την καθημερινότητα των κατοίκων των Μικρών Κυκλάδων.

Το πλοίο-σύμβολο των νησιωτών

Ο καπετάν Γιάννης συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με τη θαλάσσια συγκοινωνία του Αιγαίου. Προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, συνέβαλε καθοριστικά στην άρση της απομόνωσης των μικρών νησιών και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Για τους κατοίκους της Νάξου, της Αμοργού, των Κουφονησίων, της Σχοινούσας, της Ηρακλειάς και της Δονούσας, το πλοίο «Σκοπελίτης» δεν ήταν ποτέ ένα απλό συγκοινωνιακό μέσο, αλλά ένας αληθινός «πνεύμονας» ζωής, ένα σύμβολο προσφοράς και αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής τους ιστορίας.

Η απώλεια του καπετάν Γιάννη σκόρπισε κύματα συγκίνησης σε ολόκληρο το νησιωτικό σύμπλεγμα. Σύσσωμη η τοπική κοινωνία και οι φορείς των νησιών τον αποχαιρετούν ως έναν σπουδαίο άνθρωπο της θάλασσας, που υπηρέτησε με απαράμιλλη αφοσίωση, γενναιοδωρία και αυταπάρνηση τον τόπο του.

Η εξόδιος ακολουθία για το τελευταίο «αντίο» στον καπετάνιο θα τελεστεί αύριο (14/6) το μεσημέρι.

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