Συναγερμός έξω από την Ακρόπολη: Επίθεση με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης έξω από την Ακρόπολη, όταν άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε δύο Αμερικανούς τουρίστες, τραυματίζοντάς τους ελαφρά.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων, έπειτα από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και επιτέθηκε σε ζευγάρι από τις ΗΠΑ

Δύο τραυματίες από τις ΗΠΑ

Διερχόμενη ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης για το περιστατικό. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί απρόκλητα στους δύο τουρίστες και όπως ανέφερε ο Ηλίας Κούκος στην εκπομπή Συνδέσεις πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, προκαλώντας τους τραύματα στον άνδρα στο πόδι και στην γυναίκα στο χέρι.

Στο σημείο έσπευσαν μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες. Στο μέρος έφτασαν άμεσα και δυνάμεις της ΕΛΑΣ. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, ενώ τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.

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