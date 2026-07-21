Η νύχτα που ο Νίκος Σεργιανόπουλος βρέθηκε νεκρός

Από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής τηλεόρασης, ο Νίκος Σεργιανόπουλος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην υποκριτική, μέχρι που η τραγική του δολοφονία το 2008 συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα

Ο Νίκος Σεργιανόπουλος υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ελληνικής τηλεόρασης και του θεάτρου. Με το ιδιαίτερο παρουσιαστικό του, το αναμφισβήτητο υποκριτικό του ταλέντο και τη διακριτική του προσωπικότητα, κατάφερε να χτίσει μια σπουδαία καριέρα που διήρκεσε δεκαετίες.

Γεννημένος στις 24 Σεπτεμβρίου 1952, ακολούθησε από νωρίς τον δρόμο της υποκριτικής. Στο θέατρο απέδειξε τις δυνατότητές του μέσα από απαιτητικούς ρόλους, όμως ήταν η τηλεόραση που τον έκανε γνωστό σε κάθε ελληνικό σπίτι. Το κοινό τον αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τη σειρά «Δύο Ξένοι», όπου υποδύθηκε τον αριστοκρατικό και εκκεντρικό Κωνσταντίνο Μαρκορά.

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