Τετραήμερο δράσεων στο Αμοργιανό Φεστιβάλ 2026 “Vikelas Sports & Aegean Blue Classic Car IDORO”!

Στην τελική ευθεία για το… «αμοργιανό μου πέραμα», καθώς απόψε (Παρασκευή 12/6) στις 20:00 ξεκινά το 3ο Αμοργιανό Φεστιβάλ 2026 με την επωνυμία «Vikelas Sports, Aegean Blue Classic Car IDORO 2026, Tradition & Culture», μια ξεχωριστή διοργάνωση που ενώνει τον αθλητισμό, την ιστορική αυτοκίνηση, τη μουσική και την παράδοση στις Κυκλάδες.

Στη γραφική Αμοργό θα είναι στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας από τις 12 έως τις 15 Ιουνίου. Το νησί του απέραντου γαλάζιου, της αυθεντικής κυκλαδίτικης ομορφιάς και της μοναδικής φιλοξενίας θα βρεθεί στο επίκεντρο του αθλητισμού, του πολιτισμού και της ιστορικής αυτοκίνησης, καθώς θα φιλοξενήσει ένα από τα σημαντικότερα καλοκαιρινά γεγονότα στο Αιγαίο. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης δήλωσε σχετικά:

«Το φετινό Αμοργιανό Φεστιβάλ αποτελεί μια ξεχωριστή γιορτή που αναδεικνύει τη δύναμη του αθλητισμού, του πολιτισμού και της συνεργασίας. Η Πολιτεία στηρίζει με συνέπεια πρωτοβουλίες που φέρνουν ποιοτικές δράσεις στα νησιά μας και προσφέρουν στα παιδιά πολύτιμες εμπειρίες, γνώσεις και πρότυπα ζωής. Η παρουσία Ολυμπιονικών δίπλα στα παιδιά, η συμμετοχή των οικογενειών και η σύνδεση του αθλητισμού με την παράδοση και τον πολιτισμό στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας και προόδου. Κάθε παιδί πρέπει να έχει την ευκαιρία να ονειρεύεται, να δημιουργεί και να αναπτύσσει τις δυνατότητές του, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου μεγαλώνει.

Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές, τους εθελοντές, την Περιφέρεια, τον Δήμο Αμοργού, τους συλλόγου γονέων και κηδεμόνων των σχολείων και όλους όσοι συμβάλλουν στην επιτυχία αυτής της σημαντικής διοργάνωσης. Το Υπουργείο θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στις τοπικές κοινωνίες, στους πολίτες και ιδιαίτερα στα παιδιά μας, στηρίζοντας δράσεις που καλλιεργούν αξίες, ενισχύουν τη συμμετοχή και δίνουν ελπίδα και προοπτική στις επόμενες γενιές.

Οι Κυκλάδες κατέχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Είναι τόποι που συνδυάζουν ιστορία, παράδοση, δημιουργία και ανθρώπους με δύναμη ψυχής. Δεν είναι τυχαίο ότι από τις Κυκλάδες κατάγεται ο Δημήτριος Βικέλας, μια εμβληματική προσωπικότητα του Ελληνισμού και ο πρώτος Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, που συνέδεσε το όνομά του με την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Η Αμοργός και τα νησιά του Αιγαίου αξίζουν κάθε στήριξη και κάθε ευκαιρία ανάπτυξης, γιατί αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας, του πολιτισμού και του μέλλοντος της πατρίδας μας».

Το φετινό φεστιβάλ διοργανώνεται από την Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αμοργού, την Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής, Ολυμπιακής & Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τον ιστορικό σύλλογο ΙΔΟΡΟ και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Αμοργού και πολιτιστικούς συλλόγους Καρδίτσας και Τριπόλεως.

Οι διοργανωτές οριστικοποίησαν το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, που θα εκτυλιχθεί σε ένα τετραήμερο ξεχωριστών δράσεων. Σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, αμέσως μετά τις αφίξεις των αποστολών και των Ολυμπιονικών, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Έναρξης και το καλωσόρισμα στη Χώρα Αμοργού, δίπλα στο Δημαρχείο.

Το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το κυρίως αγωνιστικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης. Ξεχωριστή θέση κατέχουν οι αθλητικές δράσεις για παιδιά, υπό την καθοδήγηση των Ολυμπιονικών Φανής Χαλκιάς και Γιάννη Μπουρούση. Οι Ολυμπιονίκες μας, ως μέλη της Επιτροπής «Δημήτριος Βικέλας», μεταφέρουν στα παιδιά το ήθος, τις αξίες και τις εμπειρίες του υψηλού αθλητισμού, εμπνέοντας τη νέα γενιά να πιστέψει στα όνειρά της.

Το «Vikelas Sports» περιλαμβάνει δράσεις μπάσκετ, ποδοσφαίρου και δρομικών αγωνισμάτων, με τη συμμετοχή παιδιών από την Αμοργό και τις Μικρές Κυκλάδες. Πριν από την ολοκλήρωση των παιδικών αθλητικών δράσεων, θα συμμετάσχουν και οι γονείς σε ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα.

Το «Aegean Blue Classic Car IDORO» φέρνει στην Αμοργό τη διαχρονική γοητεία της κλασικής αυτοκίνησης μέσα από εκθέσεις και διαδρομές ιστορικών οχημάτων, σε συνεργασία με το ΙΔΟΡΟ, το οποίο εμπνεύστηκε η Ολυμπιονίκης Όλγα Βασδέκη, προσδίδοντας στη διοργάνωση έναν ξεχωριστό χαρακτήρα υψηλής αισθητικής. Συλλέκτες ιστορικών αυτοκινήτων από όλη την Ελλάδα θα δώσουν το παρών.

Η επίσημη τελετή λήξης είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής, όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν αναμνηστικά και τιμητικές διακρίσεις.

Η Δευτέρα 15 Ιουνίου είναι αφιερωμένη στο πολιτιστικό και ψυχαγωγικό σκέλος του Φεστιβάλ. Το κοινό θα ταξιδέψει στις παραδόσεις της ελληνικής γης μέσα από τις εμφανίσεις του Χορευτικού Λαογραφικού Ομίλου Καρδίτσας, ενώ ο Μουσικός Σύλλογος «Ηχοχρώματα» θα δημιουργήσει μια ζεστή και αυθεντική ατμόσφαιρα με το πρόγραμμα «Οι Μελωδίες της Παρέας», γεφυρώνοντας μουσικά διαφορετικές γενιές.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στον σπουδαίο Κυκλαδίτη λόγιο και αναβιωτή των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, μέσα από τη δράση «Στα Βήματα του Δημητρίου Βικέλα».

