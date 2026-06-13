«Την άκουσα να ουρλιάζει»: Πανικός σε γνωστή παραλία του Σίδνεϊ από επίθεση καρχαρία σε 35χρονη

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο καρχαρίας είχε μήκος 3 με 4 μέτρα, ενώ η γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μια γυναίκα στην Αυστραλία, μετά από επίθεση καρχαρία σε μία από τις πιο γνωστές και πολυσύχναστες παραλίες του Σίδνεϊ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 13 Ιουνίου, στην παραλία Κούτζι, στα ανατολικά της μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας. Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 35 ετών, κολυμπούσε σε μικρή απόσταση από την ακτή, όταν δέχθηκε επίθεση από μεγάλο καρχαρία, σύμφωνα με τις αρχές και τα διεθνή πρακτορεία.

«Την άκουσα να ουρλιάζει»

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν στην παραλία λίγο μετά τις πρώτες αναφορές για επίθεση, ενώ η γυναίκα ανασύρθηκε από το νερό με τη βοήθεια λουόμενων και ναυαγοσωστών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, υπέστη σοβαρά τραύματα στο χέρι και στο πόδι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της.

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού στην παραλία, η οποία εκείνη την ώρα είχε αρκετό κόσμο. Μια γυναίκα που βρισκόταν εκεί με τα παιδιά της ανέφερε ότι είδε ξαφνικά αναταραχή στο νερό και άκουσε την κολυμβήτρια να ουρλιάζει. Όπως είπε, αμέσως μετά φάνηκαν το πτερύγιο και η ουρά του καρχαρία, ενώ οι λουόμενοι άρχισαν να φωνάζουν και να απομακρύνονται από τη θάλασσα.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι στην αρχή πολλοί δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί, μέχρι να ακουστεί ο συναγερμός για καρχαρία και να φανεί η γυναίκα να βγαίνει τραυματισμένη προς την ακτή. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς το Κούτζι θεωρείται μία από τις πιο ήρεμες και οικογενειακές παραλίες του Σίδνεϊ.

#DTTV: Lifeguards and beachgoers sprang into action after a 35-year-old woman was bitten by a suspected great white at Coogee Beach. She suffered serious leg and arm injuries. SEE THE LATEST ▶️ https://t.co/m4InpLURW0 pic.twitter.com/oB4t2IvCXo — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) June 13, 2026

Σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο του Ράντγουικ, ο καρχαρίας που ενεπλάκη στην επίθεση εκτιμάται ότι είχε μήκος περίπου 3 με 4 μέτρα. Μετά το περιστατικό, αρκετές παραλίες της περιοχής έκλεισαν για προληπτικούς λόγους, ενώ ξεκίνησαν έλεγχοι και επιτήρηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η επίθεση έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία η Αυστραλία έχει καταγράψει ήδη θανατηφόρα περιστατικά με καρχαρίες. Τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους φέτος στη χώρα υπό παρόμοιες συνθήκες, γεγονός που έχει επαναφέρει τη συζήτηση για την ασφάλεια στις ακτές, ειδικά σε περιοχές με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα στη θάλασσα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι επιθέσεις καρχαριών παραμένουν σπάνιες, όμως παράγοντες όπως η αυξημένη παρουσία ανθρώπων στο νερό, οι καιρικές συνθήκες, η θολότητα της θάλασσας και οι αλλαγές στις μετακινήσεις των θαλάσσιων ειδών μπορεί να αυξάνουν τις πιθανότητες συνάντησης ανθρώπων και καρχαριών κοντά στην ακτή.

#SHARKINCIDENT



Lifesaver 21 along with Surf Life Saving NSW, Toll Helicopter, and police have responded to Coogee after a woman being bitten by a shark earlier today.



Nearby beaches, including Coogee, Clovelly, and Bronte have been closed.#lifesaverhelo pic.twitter.com/PJPiPqVXJv June 13, 2026

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