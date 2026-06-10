Καλύτερο από λαχείο: Κατέγραψαν για πρώτη φορά ενήλικο λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο

Εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αποστολής για την ανάσυρση «διχτυών-φάντασμα» που είχαν παγιδευτεί σε ένα βυθισμένο πλοίο στο Στενό της Σικελίας

Κατά τη διάρκεια μιας αποστολής περιβαλλοντικού καθαρισμού στη Μεσόγειο, που πρόκειται για μια βιολογικά πλούσια περιοχή με έντονη αλιευτική δραστηριότητα, μια ομάδα δυτών πέτυχε ένα επιστημονικό ορόσημο.

Στο πλαίσιο της αποστολής από τους οργανισμούς Healthy Seas, Ghost Diving, μια ομάδα εθελοντών δυτών που είναι αφοσιωμένη στην απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων και SDSS (Εταιρεία για την Τεκμηρίωση Υποβρύχιων Τοποθεσιών) με σκοπό την απόσυρση διχτυών-φάντασμα παγιδευμένων σε ένα βυθισμένο πλοίο, ένας από τους δύτες εντόπισε έναν ενήλικο λευκό καρχαρία. Συγκεκριμένα, ο εθελοντής Ντερκ Ρέμερς βιντεοσκόπησε έναν μεγάλο ενήλικο λευκό καρχαρία, κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο να το αντικρίσει κανείς στη Μεσόγειο.

Η πρώτη υποβρύχια βιντεοσκόπηση ενήλικου λευκού καρχαρία

«Στατιστικά, είναι πολύ πιο πιθανό να κερδίσεις το λαχείο παρά να συναντήσεις ένα τόσο εμβληματικό ζώο κάτω από το νερό», δήλωσε. Κι αυτό γιατί, παρόλο που έχουν αναφερθεί θεάσεις λευκών καρχαριών από την επιφάνεια ή από πλοία στη Μεσόγειο, αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που δύτες καταφέρνουν να καταγράψουν σε βίντεο αυτό το είδος κάτω από το νερό, στο ίδιο του το φυσικό περιβάλλον.

Ένα είδος υπό εξαφάνιση στη Μεσόγειο

Το είδος έχει ταξινομηθεί υπό εξαφάνιση στη Μεσόγειο, επομένως οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα. Η κύρια αιτία της εξαφάνισής του συνδέεται με την υπεραλίευση. Ο Κάρλο Κατάνο, από το Θαλάσσιο Κέντρο της Σικελίας του Ζωολογικού Σταθμού Anton Dohrn, επιβεβαιώνει αυτό το δεδομένο υποστηρίζοντας ότι οι πρωτόγνωρες εικόνες που καταγράφηκαν είναι «εξαιρετικά πολύτιμες για την καλύτερη κατανόηση της κατανομής, των συνηθειών και της συμπεριφοράς αυτού του είδους, του οποίου η επιβίωση απειλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες».

Αλλά πού μπορούμε να βρούμε κυρίως αυτό το μεταναστευτικό είδος;

Ο λευκός καρχαρίας είναι πιο συχνός στα εύκρατα και υποτροπικά παράκτια ύδατα, συγκεκριμένα στον βορειοανατολικό Ειρηνικό, στη νότια Αφρική και στην Ωκεανία. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, το είδος κατοικεί πλέον και στα ύδατα στα ανοικτά των ακτών της Ευρώπης.

Όσον αφορά την κατανομή του, ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι λευκοί καρχαρίες θα μπορούσαν να κατοικήσουν ξανά στη νότια περιοχή της Βόρειας Θάλασσας, μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου, του Βελγίου και της Δανίας. Ο λόγος; «Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να αναδημιουργήσει τις συνθήκες που επέτρεψαν στους προγόνους του μεγάλου λευκού καρχαρία να κυνηγούν σε αυτά τα ύδατα», εξηγούν ο καθηγητής Εξελικτικής Παλαιοοικολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ, Τζον Στιούαρτ, και ο ερευνητής του Βασιλικού Ινστιτούτου Φυσικών Επιστημών του Βελγίου, Ολιβιέ Λαμπέρ, στο The Conversation.

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