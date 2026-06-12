Αγρίνιο: Τον απέλυσαν, κράτησε την κάρτα καυσίμων και έκανε 350 παράνομες συναλλαγές

Πρωτοφανής υπόθεση κλοπής καυσίμων στο Αγρίνιο με υπάλληλο εταιρείας που απολύθηκε, κράτησε την εταιρική κάρτα και έκανε 350 παράνομες συναλλαγές που ξεπέρασαν τα 30.000 ευρώ!

Υπόθεση παράνομης χρήσης εταιρικής κάρτας καυσίμων και κλοπής εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου μετά από μεθοδική έρευνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι ημεδαπών για κλοπή, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη ημεδαπού για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Τον απέλυσαν και τους «έκλεψε» με την εταιρική κάρτα πάνω από 30.000 ευρώ

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, εγκέφαλος της παράνομης δραστηριότητας φέρεται να είναι ένας πρώην υπάλληλος τεχνικής εταιρείας, ο οποίος μετά την απόλυσή του δεν επέστρεψε την προπληρωμένη κάρτα καυσίμων που είχε στην κατοχή του.

Κατά το χρονικό διάστημα από 10 Απριλίου 2026 έως 12 Μαΐου 2026, ο πρώην υπάλληλος μαζί με έναν συνεργό του, ο οποίος συστηνόταν στα βενζινάδικα ως «υπεύθυνος προμηθειών», πραγματοποίησαν συνολικά 350 παράνομες συναλλαγές στο Αγρίνιο. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αγοράσουν καύσιμα συνολικής αξίας 31.667 ευρώ.

Για την προμήθεια και τη μεταφορά των καυσίμων, τα οποία τοποθετούσαν σε μπιτόνια ή δεξαμενές φορτωμένες σε οχήματα, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι συνεργάζονταν, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, με ακόμη τέσσερα άτομα.

Η δράση τους ολοκληρώθηκε στις 12 Μαΐου 2026, όταν δύο από τους κατηγορούμενους αφαίρεσαν από συγκεκριμένο πρατήριο καύσιμα αξίας 1.288 ευρώ χωρίς να καταβάλουν κανένα αντίτιμο. Στη συνέχεια, μετέφεραν τα κλεμμένα καύσιμα σε ξυλουργείο ιδιοκτησίας του έτερου κατηγορούμενου, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος.

Σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Σε αποθήκη κατηγορουμένου : 160 λίτρα πετρελαιοειδών καυσίμων, αποθηκευμένα σε 8 πλαστικά μπιτόνια

: 160 λίτρα πετρελαιοειδών καυσίμων, αποθηκευμένα σε 8 πλαστικά μπιτόνια Στο ξυλουργείο: Πλήθος κενών πλαστικών μπιτονιών

Δύο από τα μέλη της ομάδας προσήχθησαν στην αστυνομική υπηρεσία, όπου εξεταζόμενοι από τους αστυνομικούς ομολόγησαν τις πράξεις τους. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος όλων των εμπλεκομένων θα υποβληθεί άμεσα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ