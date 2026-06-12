Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα: Το κρίσιμο διάστημα για καταιγίδες στην Αττική

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει και στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία κατεβαίνει νοτιότερα και αναμένεται να επηρεάσει την πρωτεύουσα τις απογευματινές ώρες.

Η κακοκαιρία κατεβαίνει σταδιακά νοτιότερα μέσα στην ημέρα, με την Αττική να μπαίνει στο «κάδρο» από το απόγευμα της Παρασκευής. Αν και μέσα στο μεσημέρι μπορεί να εμφανιστούν νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα σε ορισμένα σημεία του νομού, το βασικό πέρασμα για την Αθήνα φαίνεται πως μετατοπίζεται για αργότερα.

Με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το πρώτο παράθυρο για βροχές στην Αττική ανοίγει μετά τις 15:00, όμως η πιο πιθανή ώρα για να επηρεαστεί πιο ουσιαστικά το λεκανοπέδιο είναι από τις 17:00 με 18:00 και μετά. Το διάστημα που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή είναι από τις 18:00 έως περίπου τις 21:00, όταν αυξάνεται η πιθανότητα για καταιγίδες, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και πρόσκαιρα ισχυρούς ανέμους.

Πότε μπαίνει η Αττική στο επίκεντρο

Η επιδείνωση του καιρού έχει ήδη ξεκινήσει από τη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Στη συνέχεια, το σύστημα αναμένεται να κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας την ανατολική Στερεά και την Αττική από τις απογευματινές ώρες.

Για την Αθήνα, η πιο ασφαλής εκτίμηση είναι πως τα φαινόμενα δεν θα ξεκινήσουν με ένταση από νωρίς. Μπορεί να υπάρξουν τοπικές βροχές ή πρώτες αστάθειες μετά τις 15:00, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, όμως το κύριο κύμα φαίνεται να φτάνει προς το λεκανοπέδιο αργά το απόγευμα.

Αυτό σημαίνει ότι περιοχές όπως η δυτική και η βόρεια Αττική είναι πιθανό να δουν πρώτες την αλλαγή του καιρού, πριν τα φαινόμενα κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας και τα ανατολικά προάστια. Η εικόνα, πάντως, θα εξαρτηθεί από την ακριβή πορεία των καταιγίδων, καθώς τέτοιου τύπου μεταβολές μπορούν να δώσουν έντονα φαινόμενα σε μια περιοχή και πολύ πιο ήπια λίγα χιλιόμετρα πιο δίπλα.

Το κρίσιμο τρίωρο για την Αθήνα

Το πιο προσεκτικό διάστημα για την πρωτεύουσα είναι από τις 18:00 έως τις 21:00. Εκεί συγκεντρώνονται οι περισσότερες πιθανότητες για καταιγίδες στο λεκανοπέδιο, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έντονη κεραυνική δραστηριότητα, μπουρίνια και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η προειδοποίηση για την Αττική καλύπτει χρονικά το απόγευμα και τις πρώτες βραδινές ώρες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρέχει παντού από την ίδια στιγμή. Στην πράξη, το πιο πιθανό σενάριο είναι μια σταδιακή επιδείνωση, με τα πρώτα φαινόμενα να εμφανίζονται το απόγευμα και την πιο αξιόλογη φάση να έρχεται αργότερα.

Όσοι πρόκειται να κινηθούν στην Αθήνα μετά τη δουλειά, ειδικά με μηχανή ή σε δρόμους που κρατούν νερά, καλό είναι να υπολογίσουν ότι από τις 18:00 και μετά ο καιρός μπορεί να αλλάξει απότομα. Σε τέτοιες συνθήκες, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η βροχή, αλλά και οι ισχυρές ριπές ανέμου, οι κεραυνοί και η απότομη μείωση της ορατότητας.

Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν αργότερα μέσα στο βράδυ στην Αττική, χωρίς αυτό να αποκλείει πρόσκαιρες βροχές σε επιμέρους περιοχές. Το Σάββατο, η κακοκαιρία θα παραμείνει πιο ενεργή προς τα ανατολικά και νότια, με μεγαλύτερη έμφαση σε Εύβοια, Σποράδες και τμήματα του Αιγαίου.

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