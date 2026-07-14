Όνειρο ήταν και πάει: Μαζί με τον πόλεμο, επανέρχονται και οι αυξήσεις στα καύσιμα

Αυξήσεις υπάρχουν, ξανά, στις τιμές των καυσίμων. Τι λέει η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, για την κατάσταση στην αγορά και την κρατική επιδότηση.

Νέα αύξηση στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου, μετά τις νέες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων ημερών, η αμόλυβδη έχει αγγίξει, και πάλι, τα 2 ευρώ το λίτρο, με την τιμή ωστόσο στα πρατήρια να πέφτει κατά 10 λεπτά του ευρώ λόγω της κρατικής επιδότησης.

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