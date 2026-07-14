Καλοκαιρινές Εκπτώσεις CANDIA: Αναβάθμισε τον ύπνο σου με το ιδανικό στρώμα

Στο στρώμα περνάς σχεδόν το ένα τρίτο της ζωής σου. Εκεί ξεκουράζεσαι, ανακτάς ενέργεια και προετοιμάζεσαι για όλα όσα σε περιμένουν την επόμενη ημέρα.

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί συνεχίζουν να κοιμούνται σε ένα στρώμα που έχει χάσει τη στήριξή του ή δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες του σώματός τους.

Οι Καλοκαιρινές Εκπτώσεις της CANDIA είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξεις στρώμα. Με μειωμένες τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου, μπορείς να δημιουργήσεις ένα ολοκληρωμένο σύστημα ξεκούρασης, επιλέγοντας τη λύση που ταιριάζει πραγματικά σε εσένα.

Μην επιλέξεις απλώς το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης

Στις εκπτώσεις είναι εύκολο να εντυπωσιαστείς από έναν μεγάλο αριθμό. Όταν όμως πρόκειται για το στρώμα σου, η καλύτερη προσφορά δεν είναι απαραίτητα εκείνη με τη μεγαλύτερη έκπτωση. Είναι εκείνη που ανταποκρίνεται καλύτερα στον σωματότυπο, στη στάση ύπνου και στην αίσθηση στήριξης που χρειάζεσαι.

Κοιμάσαι στο πλάι, ανάσκελα ή μπρούμυτα; Θέλεις πιο σταθερή ή πιο απαλή αίσθηση; Μοιράζεσαι το κρεβάτι και χρειάζεσαι καλύτερη απομόνωση της κίνησης;

Πριν κάνεις την τελική σου επιλογή, άκουσε το σώμα σου.

Βρες τη συλλογή που σου ταιριάζει

Η CANDIA διαθέτει διαφορετικές συλλογές στρωμάτων, ώστε κάθε σώμα και κάθε διαθέσιμο budget να μπορεί να βρει τη δική του θέση στο βασικό σχήμα.

Η συλλογή The Inventor, συνδυάζει φυσικά με καινοτόμα υλικά και χειροποίητη διαδικασία, με 10 χρόνια εγγύηση, συμμετέχει στις εκπτώσεις με επιλεγμένα στρώματα σε έκπτωση έως και -40% και διπλό στρώμα από 1.200 ευρώ.

https://www.candia.gr/el/stromata/inventor

Στη συλλογή The Luxuriant, με 7 χρόνια εγγύηση, το PREVELI προσφέρεται με -40%, ενώ τα PHAISTOS, PELLA και PARGA με -30%. Τα διπλά στρώματα της συλλογής ξεκινούν από 749 ευρώ. Μοναδικός συνδυασμός άνεσης και στήριξης, και επιφάνεια από εξαιρετικής ποιότητας ύφασμα TENCEL®

https://www.candia.gr/el/stromata/luxuriant

Η συλλογή The Principal, με 5 χρόνια εγγύηση, προσφέρεται με -30% και διπλό στρώμα από 419 ευρώ προσφέρει ανατομικά στρώματα για όλη την οικογένεια και ύφασμα από bamboo, τέσσερεις φορές πιο απορροφητικό από το βαμβάκι για καλύτερη διαχείριση της υγρασίας χειμώνα και καλοκαίρι.

Με τέτοιο βάθος στον πάγκο, το ζητούμενο δεν είναι αν υπάρχει επιλογή για εσένα, αλλά ποια είναι εκείνη που θα σε βοηθήσει να ξυπνάς πραγματικά ξεκούραστος.

Η σωστή βάση, δηλαδή το κατάλληλο κρεβάτι βοηθούν το στρώμα να λειτουργήσει όπως έχει σχεδιαστεί, ενώ το μαξιλάρι, το ανώστρωμα και το προστατευτικό συμπληρώνουν την εμπειρία ξεκούρασης.

Στις Καλοκαιρινές Εκπτώσεις της CANDIA, τα κρεβάτια των συλλογών Nostalgia και Heritage προσφέρονται με -30%, με το διπλό κρεβάτι που συνδυάζει το κεφαλάρι Corso και τη σταθερή βάση EOS να ξεκινά από 550 ευρώ.

https://www.candia.gr/el/krevatia/nostalgia

Παράλληλα, μαξιλάρια, ανωστρώματα, προστατευτικά και παπλώματα συμμετέχουν στις εκπτώσεις με -30%. Έτσι μπορείς να δημιουργήσεις μια ολοκληρωμένη ομάδα ύπνου και όχι να βασίζεσαι σε έναν μόνο καλό παίκτη.

https://www.candia.gr/el/prostateytika

Αξιοποίησε τις άτοκες δόσεις και παίξε έξυπνα

Η σωστή αγορά δεν χρειάζεται να ανατρέψει τον οικονομικό σου σχεδιασμό.

Στα καταστήματα του εταιρικού δικτύου της CANDIA σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα παρέχεται η δυνατότητα αγοράς με πιστωτική κάρτα από 2 έως και 36 άτοκες δόσεις, ανάλογα με το συνολικό ποσό της παραγγελίας.

Για αγορές από 250 έως 399 ευρώ προβλέπονται έως 6 άτοκες δόσεις, για ποσά από 400 έως 749 ευρώ έως 12, για ποσά από 750 έως 1.199 ευρώ έως 18 και για αγορές από 1.200 ευρώ και άνω έως 36 άτοκες δόσεις.

Κατά την περίοδο των εκπτώσεων προσφέρεται επίσης δωρεάν παράδοση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα, ενώ οι εκπτώσεις ισχύουν σε όλες τις διαστάσεις.

Ένα στρώμα μπορεί να έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά, ποιοτικά υλικά και εντυπωσιακή τιμή. Η τελική απόφαση όμως πρέπει να ληφθεί μετά από δοκιμή!

Επισκέψου ένα κατάστημα CANDIA, ξάπλωσε στα διαφορετικά στρώματα και δοκίμασέ τα στη στάση στην οποία κοιμάσαι συνήθως. Μην αρκεστείς σε λίγα δευτερόλεπτα και μην επιλέξεις αποκλειστικά με βάση το αν ένα στρώμα χαρακτηρίζεται «μαλακό» ή «σκληρό».

Οι Sleep Experts της CANDIA μπορούν να σε καθοδηγήσουν ανάλογα με τον σωματότυπο, τη στάση ύπνου και τις προσωπικές σου ανάγκες, ώστε να καταλήξεις στην επιλογή που προσφέρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη και την άνεση.

Έχεις σύμμαχο τη τεχνολογία το Σύστημα εύρεσης ιδανικού στρώματος από την CANDIA.

Η CANDIA αξιολογώντας δεδομένα του σωματότυπού σας και συνήθειες κατά τον ύπνο, σας προτείνει τα ιδανικότερα στρώματα! Είτε πρόκειται για μεμονωμένα άτομα, είτε για άτομα που μοιράζονται το ίδιο στρώμα.

Κάνοντας χρήση της βάσης δεδομένων της Candia, με μετρήσεις που έχουν γίνει σε αντίστοιχους σωματότυπους, αποφεύγετε μια τυχαία επιλογή στρώματος. Συμπληρώστε τα πεδία που ακολουθούν στην ειδική φόρμα, από το κινητό σας, τον υπολογιστή σας ή και στο κατάστημα CANDIA και σε λιγότερο από 1΄θα σας προταθούν τα πιο ταιριαστά στρώματα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Από την CANDIA

Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξέ του την ανάμνηση.