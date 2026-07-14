Βγήκε για SUP στη Λήμνο και γύρισε με «καμπάνα» 250 ευρώ: Τι δεν πρέπει να ξεχάσετε πριν ανέβετε

Ένας αναβάτης δέχθηκε πρόστιμο 250 ευρώ χθες το μεσημέρι στην παραλία του Αη Γιάννη στη Λήμνο επειδή δεν φορούσε το υποχρεωτικό ατομικό σωσίβιο.

Η επιβολή ενός προστίμου ύψους 250 ευρώ χθες το μεσημέρι στην πολυσύχναστη παραλία του Αη Γιάννη στη Λήμνο αιφνιδίασε τους πάντες. Η λιμενική αρχή εντόπισε κατά τη διάρκεια ελέγχου έναν αναβάτη σανίδας τύπου SUP να απολαμβάνει τη θάλασσα και τον ήλιο. Όπως όμως διαπιστώθηκε πως δεν έφερε το υποχρεωτικό ατομικό σωσίβιο. Κάτι το οποίο του κόστισε πολύ, αφού οι αρμόδιες αρχές, του «έκοψαν» το σχετικό πρόστιμο.

Η ίδια η είδηση πάντως, που αναδείχθηκε από μέσα της Λήμνου, αλλά έγινε viral μέσω TikTok έγινε η αφορμή να ξεκινήσει μια ευρύτερη συζήτηση για τους κανόνες που διέπουν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής στη χώρα μας. Αρκετοί πολίτες μπαίνουν στο νερό χωρίς να γνωρίζουν τις βασικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Λιμενικό. Το νομικό πλαίσιο παραμένει εντελώς ξεκάθαρο, όσο κι αν μας φαίνεται υπερβολικό την ώρα των διακοπών.

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