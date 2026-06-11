«Έχουμε συμφωνία με το Ιράν» είπε ο Τραμπ λίγες ώρες μετά τις απειλές για νέα πλήγματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμματισμένων πληγμάτων κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες έχουν εγκριθεί από την ιρανική ηγεσία και η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Λίγες ώρες μετά τις απειλές για νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την ακύρωση των προγραμματισμένων πληγμάτων, επικαλούμενος σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν λάβει την απαραίτητη έγκριση, γεγονός που οδήγησε στην αναστολή των στρατιωτικών σχεδίων για το βράδυ της Πέμπτης.

«Ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακυρώνω τα προγραμματισμένα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για απόψε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι τα βασικά σημεία της υπό διαμόρφωση συμφωνίας έχουν εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, η Τουρκία, το Πακιστάν, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Ιορδανία και η Αίγυπτος.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί και υπογραφεί επισήμως η συμφωνία, ενώ ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Από τις απειλές στη διπλωματία

Η εξέλιξη προκαλεί αίσθηση, καθώς νωρίτερα μέσα στην ημέρα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υιοθετήσει ιδιαίτερα επιθετική ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του είχε προαναγγείλει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά απόψε», ενώ είχε φτάσει στο σημείο να δηλώσει πως η Ουάσιγκτον θα μπορούσε στο μέλλον να αποκτήσει τον έλεγχο του νησιού Χαργκ και άλλων ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είχε επιμείνει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνεχίσουν τα στρατιωτικά πλήγματα εάν δεν υπάρξει συμφωνία, καλώντας παράλληλα την ιρανική ηγεσία να αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποκλείει οριστικά την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Η νέα τοποθέτησή του σηματοδοτεί μια θεαματική μεταστροφή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή, παρά την έντονη στρατιωτική και πολιτική ένταση που είχε προηγηθεί.

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